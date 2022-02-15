Австрийские экономисты перечислили шесть факторов защиты России от санкций

Российская Федерация с 2014 года выстроила макроэкономическую систему защиты от западных санкций. К такому выводу пришли экономисты Венского института международных экономических исследований (WIIW).

В своей записке "Возможное российское вторжение на Украину, санкционные сценарии и вероятное экономическое воздействие на Россию, Украину и ЕС" они выделили целых шесть таких факторов: низкий внешний долг, значительные бюджетные и золотовалютные резервы, консервативная денежно-кредитная политика и дедолларизация резервов Банка России. Также свою роль сыграла политика импортозамещения в критических отраслях.