Австрийские экономисты перечислили шесть факторов защиты России от санкций
Как и многие другие, они отметили, что за последние годы страна смогла укрепить свои возможности по противодействию внешнему давлению. В том числе нарастила резервы.
Фото на обложке © Pixabay
Российская Федерация с 2014 года выстроила макроэкономическую систему защиты от западных санкций. К такому выводу пришли экономисты Венского института международных экономических исследований (WIIW).
В своей записке "Возможное российское вторжение на Украину, санкционные сценарии и вероятное экономическое воздействие на Россию, Украину и ЕС" они выделили целых шесть таких факторов: низкий внешний долг, значительные бюджетные и золотовалютные резервы, консервативная денежно-кредитная политика и дедолларизация резервов Банка России. Также свою роль сыграла политика импортозамещения в критических отраслях.
"Способность России отвечать на санкции и функционировать в условиях санкций укрепилась за последние годы. Накопленные бюджетные и внешние резервы и усовершенствованный инструментарий, включая гибкий обменный курс и консервативное бюджетное правило, помогут нивелировать непосредственное воздействие большинства новых санкций", — заявило рейтинговое агентство Moody's 8 февраля.
Лайф напоминает, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
Комментариев: 0