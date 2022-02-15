"Мы дома": Зеленский записал видео с женой, отвечая на слухи о её отъезде из страны
Стоя с праздничным букетом, супруги назвали дату записи, заверили, что они находятся дома, и поздравили всех с Днём влюблённых.
Фото на обложке: президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой. Кадр из видео © Instagram / Владимир Зеленский
Зеленский и его жена поздравляют с Днём влюблённых. Видео © Instagram / Владимир Зеленский
На фоне слухов об отъезде жены президента Украины Владимира Зеленского из страны украинский лидер записал с супругой совместное видео.
"Всем добрый вечер. Четырнадцатое февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы на Украине", — сказал Зеленский в опубликованном в Instagram видео.
Елена Зеленская тоже обратилась к подписчикам. Она поздравила всех с Днём влюблённых, поцеловала мужа и призвала любить друг друга и Украину.
Ранее Лайф писал, что украинки завалили Елену Зеленскую вопросами, встала ли она на воинский учёт. Также подписчиц первой леди Незалежной интересовало её личное отношение к недавнему скандальному приказу Минобороны.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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