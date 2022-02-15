"Мы дома": Зеленский записал видео с женой, отвечая на слухи о её отъезде из страны

Зеленский и его жена поздравляют с Днём влюблённых. Видео © Instagram / Владимир Зеленский

На фоне слухов об отъезде жены президента Украины Владимира Зеленского из страны украинский лидер записал с супругой совместное видео.

"Всем добрый вечер. Четырнадцатое февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы на Украине", — сказал Зеленский в опубликованном в Instagram видео.

Елена Зеленская тоже обратилась к подписчикам. Она поздравила всех с Днём влюблённых, поцеловала мужа и призвала любить друг друга и Украину.