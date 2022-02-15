Доктор наук Токарев: После пандемии получим нацию людей с хроническими болезнями

По итогам пандемии коронавируса человечество получит коморбидную нацию людей, то есть таких, у кого будет сразу несколько хронических заболеваний. Такой прогноз дал главный профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"После окончания пандемии мы получим фактически "коморбидную" нацию, то есть людей, которые будут иметь сразу же несколько хронических неинфекционных заболеваний. Это и поражения центральной нервной системы, сосудистой и сердечно-сосудистой, нарушения со стороны иммунной системы, а также системные и аутоиммунные заболевания", — сказал Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.

Он считает, что системе здравоохранения предстоит разработать научно обоснованные специализированные подходы к реабилитации людей, переживших ковид. Специалисты подчёркивают, что это очень непредсказуемая инфекция и как она сказалась на общем здоровье людей, мы узнаем лишь спустя десятилетия.