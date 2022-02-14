Психолог объяснила, как любимые цветы раскрывают неприглядные стороны характера девушки

Психологи уверены, что характер человека проявляется в каждой мелочи, которую он выбирает или которыми окружает себя. И даже обычный букет на 14 февраля или 8 Марта может указать мужчине на потаённые уголки души избранницы. Специалист Екатерина Длин для Пятого канала назвала три типа девушек, по любимым цветам которых можно разгадать характер.

"Лютики-цветочки"

Если девушка предпочитает простые цветы вроде ромашек, подсолнухов и васильков, в этом нет ничего криминального. Такие интересы говорят о том, что вторая половина обладает открытым и честным характером. Эта девушка всегда готова помочь и поддержать вне зависимости от того, принесёте вы ей огромный букет или маленький. Но есть и неприятная сторона медали: такая душа нараспашку часто свидетельствует о наивности. Девушек с любовью к простым букетам легко обмануть и им легко разбить сердце.

Фото © Unsplash / Rodion Kutsaev

"Строгие цветы"

Но не каждой девушке интересны простенькие букеты, зачастую дамы сердца требуют что-то более сложное и созданное со вкусом. Такие красотки знают себе цену и хотят видеть цветы подороже, составленные в авторскую и стильную композицию, от которой веяло бы ароматом и эстетикой. Эти дамы жаждут внимания и усилий, которые подтверждали бы их ценность для кавалера. С ними стоит быть осторожнее, ведь любое необдуманное слово может нанести смертельную обиду.

"Миллион алых роз"

Самый частый тип девушек — любительницы огромных букетов по сотне роз. И популярные они не потому, что их больше, а потому, что каждый свой букет несут в соцсети, чтобы похвастаться перед подружками. Такие девушки — максималистки, им важно показать себя с лучшей стороны, пусть даже если это и не соответствует действительности. Кавалеру стоит готовиться к постоянной жизни напоказ, а о честности лучше забыть, ведь девушка будет притворяться не только перед окружающими, но и перед возлюбленным.