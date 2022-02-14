"Костюмы не зашли, голоса слабенькие": Как зрители встретили новый сезон шоу "Маска" и почему затравили Тодоренко

На телеканале НТВ вечером 13 февраля стартовал третий сезон шоу "Маска", так полюбившегося многим россиянам. Конечно же, зрители не оставили без внимания первый выпуск и поспешили поделиться своими впечатлениями.

Как оказалось, многих пользователей Сети, оставивших комментарии о "Маске", разозлило, что по итогам первого выпуска никто из 14 участников не покинул программу. В тройке претендентов на вылет были Лошадь, Монстрик и Пончик. Половину голосов зрителей набрал Монстрик, после чего решалась судьба двух других персонажей. Тогда председатель жюри Филипп Киркоров предложил дать обоим артистам, скрывающимся под масками, шанс и никого не выгонять. В результате подавляющее большинство прильнувших к экранам россиян проголосовало за то, чтобы в шоу остались и Лошадь, и Пончик.

Не исключено, что о своём предложении Киркоров уже пожалел. Ведь пока одни голосовали за то, чтобы никого не выгонять, другие решили, что зря провели у телевизора четыре часа.

"Почему никого не выгнали? Четыре часа зря", — inessa.alyeva.

"С чего бы вдруг никто не снял маску? Смотреть почти четыре часа, чтобы вот это увидеть 👎", — tarantaika31.

"Нечестно. Четыре часа ждали, и такой облом в конце. Шоу есть шоу, а тут с первой передачи уже им жалко снимать маску. С такими темпами нет смысла смотреть данный проект", — katya.08081982.

Но обломались не все. Некоторые уверены, что решение никого не выгонять в первом выпуске правильное.

"Если вы четыре часа потратили впустую, то вообще не смотрите! Разве неприятно слушать песни, любоваться костюмами? Обязательно надо грубить, обзываться и обесценивать чужой труд. Да и сейчас, вместо того чтобы проводить время "не впустую", всё равно пишете сюда", — заметила wyvehtunsrhbii.

А ещё ряду зрителей не зашли костюмы и голоса конкурсантов. "Костюмы вообще не зашли", "В этом году что-то и голоса слабенькие, и номера менее интересные", — такие комментарии можно встретить в Сети.

Прошлись россияне и по Регине Тодоренко, сидящей в судейском кресле, и по её поведению. А на самих съёмках телеведущей досталось от коллеги по жюри Киркорова. Регина предположила, что под маской Осьминога скрывается Ани Лорак, у которой ноги иксом. В результате ей ответил поп-король, который давно дружит и сотрудничает с народной артисткой Украины. "Я сейчас тебе по башке дам! Каким иксом? У Ани Лорак — идеальные ноги!" — заметил певец.

Зрителей же Регина рассердила "плоскими шутками" и "бредом, который несёт", о чём они не преминули сообщить.

"Боже, дай мне сил выдержать весь сезон Тодоренко", — AngieAlien.

Скриншот поста из "Твиттера" © Twitter / AngieAlien

"Тодоренко как бесила, так и бесит. Одно в #маска остаётся неизменным", — Heynanenaney.

Скриншот поста из "Твиттера" © Twitter / Heynanenaney

"Я уже забыть успела, какая же Регина Тодоренко кринжовая #маска", — gmeadrenaline.

Скриншот поста из "Твиттер" © Twitter / gmeadrenaline







Добавим, что в первом выпуске третьего сезона "Маски" Тодоренко блистала в образе дамы с картины нидерландского живописца Яна Вермеера "Девушка с жемчужной серёжкой". А в Сети теперь гадают, уж не беременна ли Регина — несколько раз телеведущая хваталась за живот. В телеграм-канале "НеМалахов" появился пост с таким комментарием: "На "Маске" все так смеялись, так смеялись, что чуть не надорвали животики. А Регине Тодоренко, похоже, уже нельзя надрываться".