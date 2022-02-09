Представлены костюмы героев третьего сезона шоу "Маска", и зрители уже гадают, кто под ними скрывается







13 февраля на телеканале НТВ стартует третий сезон полюбившегося россиянам шоу "Маска". В официальном сообществе программы в соцсети "ВКонтакте" прошла презентация — сегодня были представлены костюмы участников нового сезона. Кроме того, названо имя ещё одного члена жюри.

Так, петь в эфире будет 14 героев: Пёс, Мухомор, Козерог, Джокер, Павлин, Анубис, Осьминог, Пчела, Дракон, Малыш, Монстрик, Пончик, Лошадь и Леопард. Под масками будут скрываться заслуженные и народные артисты, актёры, спортсмены, в активе которых 30 высших спортивных достижений, в том числе победы на Олимпиадах.

Мухомор из шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska

Вести шоу вновь будет Вячеслав Макаров, пытаться отгадать настоящие имена конкурсантов, как и прежде, будут Валерия, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров и Тимур Родригез. К ним присоединится шоумен Тимур Батрутдинов — Заяц из второго сезона.

Мухомор и Монстрик — участники третьего сезона шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska

Зрителям не терпится увидеть премьеру, и они уже начали строить предположения, кто же скрывается под масками на этот раз. Некоторые пользователи, например, стопроцентно уверены, что Пёс — скандально известный актёр Алексей Панин. Несколько лет назад в СМИ муссировалась информация о том, что он якобы вступает в интимную связь с животными. Однако артист обвинения в свой адрес отверг.

Лошадь, Малыш и Пёс — участники третьего сезона шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska

Ждёте премьеру третьего сезона "Маски"? Конечно, уже запасся попкорном! Не то чтобы очень, прошлый сезон на меня впечатления не произвёл Не могу ответить однозначно, пока не увидел первый выпуск

Какие участники будут представлены в новом сезоне шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska