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Представлены костюмы героев третьего сезона шоу "Маска", и зрители уже гадают, кто под ними скрывается

Некоторые пользователи Сети уверены, что в образе Пса выступит актёр Алексей Панин. А другие утверждают, что точно знают, чьё лицо таится под маской Мухомора.

9 февраля, 16:59

На презентации нового сезона шоу "Маска". На обложке скриншот трансляции © VK / ntvmaska

  • Монстрик из шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska
    Монстрик из шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska
  • Презентация героев нового сезона шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska
    Презентация героев нового сезона шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska
  • Монстрик из шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska
    Монстрик из шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska

Монстрик из шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska

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13 февраля на телеканале НТВ стартует третий сезон полюбившегося россиянам шоу "Маска". В официальном сообществе программы в соцсети "ВКонтакте" прошла презентация — сегодня были представлены костюмы участников нового сезона. Кроме того, названо имя ещё одного члена жюри.

Так, петь в эфире будет 14 героев: Пёс, Мухомор, Козерог, Джокер, Павлин, Анубис, Осьминог, Пчела, Дракон, Малыш, Монстрик, Пончик, Лошадь и Леопард. Под масками будут скрываться заслуженные и народные артисты, актёры, спортсмены, в активе которых 30 высших спортивных достижений, в том числе победы на Олимпиадах.

Мухомор из шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska

Мухомор из шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska

Вести шоу вновь будет Вячеслав Макаров, пытаться отгадать настоящие имена конкурсантов, как и прежде, будут Валерия, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров и Тимур Родригез. К ним присоединится шоумен Тимур Батрутдинов — Заяц из второго сезона.

Мухомор и Монстрик — участники третьего сезона шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska

Мухомор и Монстрик — участники третьего сезона шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska

Зрителям не терпится увидеть премьеру, и они уже начали строить предположения, кто же скрывается под масками на этот раз. Некоторые пользователи, например, стопроцентно уверены, что Пёс — скандально известный актёр Алексей Панин. Несколько лет назад в СМИ муссировалась информация о том, что он якобы вступает в интимную связь с животными. Однако артист обвинения в свой адрес отверг.

Лошадь, Малыш и Пёс — участники третьего сезона шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska

Лошадь, Малыш и Пёс — участники третьего сезона шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska

Ждёте премьеру третьего сезона "Маски"?

Какие участники будут представлены в новом сезоне шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska

Какие участники будут представлены в новом сезоне шоу "Маска". Скриншот трансляции © VK / ntvmaska

В финале второго сезона "Маски" были рассекречены сразу четыре персонажа. Зайцем оказался Тимур Батрутдинов, Змеёй — Юлия Паршута, Ламой — Юсиф Эйвазов. Победителем сезона стал Крокодил, под маской которого скрывался певец Jony. Не сказать что зрители были удивлены, ведь чем ближе был финал, тем больше было сливов и спойлеров.

"Упоротая стрекоза": Как в Казахстане попытались скопировать шоу "Маска" с помощью обычных ростовых кукол

"Упоротая стрекоза": Как в Казахстане попытались скопировать шоу "Маска" с помощью обычных ростовых кукол

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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