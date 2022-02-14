Сексолог рассказала, когда нельзя принимать обратно бывших, сколько бы они ни просились
После каждого расставания наступает момент сомнений, верное ли было принято решение и не стоило ли перетерпеть кризис в отношениях. Эксперт ответила на главный вопрос этих размышлений.
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Прожив некоторое время в одиночестве, многие девушки начинают задумываться, не зря ли они расстались со своими возлюбленными. Прошлые проблемы кажутся уже не такими острыми, а конфликты и вовсе выглядят надуманными, но не стоит идти на поводу у чувств. Сексолог Ольга Савская рассказала Пятому каналу, кого из бывших можно принять обратно, а кого лучше обходить за километр, — всё зависит от причины расставания.
Предательство
Если бывший парень или муж был изгнан из семьи из-за предательства, чаще всего измены, дать ему второй шанс можно, но с оговорками. Вполне вероятно, партнёр пытается вернуться, потому как осознал, что вы были его лучшим вариантом. Это лестно, вот только прошлые обиды никуда не делись. Если восстановить мир в доме хотят восстановить оба, необходимо серьёзно обсудить все правила и условия, а также обратиться к семейному психологу.
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Мелкие дрязги
Если причиной расставания стала какая-то бытовая и простая проблема, стоит решить её и забыть о ней как о страшном сне. Может, родители были против союза, кого-то не устраивала зарплата партнёра, не смогли договориться о детях или не сошлись в быту — такие вопросы решаемы и тоже при помощи разговора и специалиста. Сексолог Савская советует в этом случае дать второй шанс кавалеру, но не забывать, что впереди вас обоих ждёт большая работа.
Насилие
А вот если пара распалась из-за домашнего насилия — эмоционального или физического, то тут никакие психологи с психиатрами не помогут. Специалист советует бежать от таких ухажёров подальше и игнорировать все их звонки. Не стоит рисковать своим здоровьем, в том числе и ментальным, потому как с такими парнями нельзя быть уверенной, что любой скандал не станет для вас последним.
Сексолог добавила, что многие женщины видят в мужчине спасателя, а потому принимают его в семью на любых условиях, ведь зависят от него материально или эмоционально. Иногда девушка даже уверена, что она не хочет этого союза, но продолжает сомневаться в своём решении. Таким неуверенным Савская советует обратиться к психологу, который поможет закрыть гештальт и двигаться дальше.
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А вы сходились с бывшими?
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