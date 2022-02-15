Политолог Малашенко: Толчок к смене власти в Туркмении дала ситуация в Казахстане
Доктор исторических наук убеждён, что такое развитие событий было ожидаемым. В азиатской республике есть различные политические противоречия, и там люди тоже могут выйти на улицы.
Сердар Бердымухамедов. Фото на обложке © ТАСС / Егор Алеев
Выдвижение сына президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова — Сердара — кандидатом в президенты было ожидаемым после событий в Казахстане. Так считает востоковед и доктор исторических наук, политолог Алексей Малашенко.
"Это давно обсуждалось и прогнозировалось, а толчок дал Казахстан. Для Гурбангулы Бердымухамедова лучше уйти красиво, переадресовав власть своему сыну, чем вот так неожиданно оказаться в этой ситуации", — объяснил Малашенко в интервью телеканалу "360".
Востоковед добавил, что Туркменистан — вовсе не болотные Каракумы, как принято считать: в республике тоже есть политические силы и различные противоречия. Малашенко считает, что там люди тоже могут выйти на улицы, пусть и не так быстро, как в Казахстане. В случае занятия Сердаром поста президента отец будет за ним приглядывать, убеждён политолог. Он также озвучил мнение, что нынешний глава государства подстраховался и уже перевёл деньги за границу, тем более что у него там живут дочери — в Париже и Лондоне. Эксперт предполагает, что если что-то произойдёт, то Бердымухамедов вместе с сыном уедет туда.
"Все деньги уже давно переведены за границу. Если что-то произойдёт, то он туда уедет вместе со своим Сердаром и будет посматривать, как что будет происходить в Туркменистане", — заключил политолог.
Ранее Лайф сообщал, что сын главы Туркменистана выдвинут кандидатом на пост президента страны. Решение было принято на внеочередном съезде Демократической партии республики. Сердар Бердымухамедов-младший с февраля 2021 года по сей день занимает должность вице-премьер-министра.
ЦИК Туркмении начала подготовку к внеочередным выборам президента страны. Согласно закону следующие выборы должны были состояться в 2024 году. Предыдущее голосование прошло в 2017-м. Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что нужно "дать дорогу" молодым руководителям. Также 63-летний глава государства отметил, что принял "непростое решение о себе", которое он хочет обсудить. Должность президента Бердымухамедов занимает с 2007 года.
Напомним, в начале года на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, так и произошло. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела. С тех пор в стране идут масштабные политические преобразования, Нурсултан Назарбаев лишился нескольких постов, которые за ним оставались.
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