Политолог Малашенко: Толчок к смене власти в Туркмении дала ситуация в Казахстане

Выдвижение сына президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова — Сердара — кандидатом в президенты было ожидаемым после событий в Казахстане. Так считает востоковед и доктор исторических наук, политолог Алексей Малашенко.

"Это давно обсуждалось и прогнозировалось, а толчок дал Казахстан. Для Гурбангулы Бердымухамедова лучше уйти красиво, переадресовав власть своему сыну, чем вот так неожиданно оказаться в этой ситуации", — объяснил Малашенко в интервью телеканалу "360".

Востоковед добавил, что Туркменистан — вовсе не болотные Каракумы, как принято считать: в республике тоже есть политические силы и различные противоречия. Малашенко считает, что там люди тоже могут выйти на улицы, пусть и не так быстро, как в Казахстане. В случае занятия Сердаром поста президента отец будет за ним приглядывать, убеждён политолог. Он также озвучил мнение, что нынешний глава государства подстраховался и уже перевёл деньги за границу, тем более что у него там живут дочери — в Париже и Лондоне. Эксперт предполагает, что если что-то произойдёт, то Бердымухамедов вместе с сыном уедет туда.

"Все деньги уже давно переведены за границу. Если что-то произойдёт, то он туда уедет вместе со своим Сердаром и будет посматривать, как что будет происходить в Туркменистане", — заключил политолог.