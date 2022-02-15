Трюдо пообещал передать Украине летальное оружие на $6,1 млн
Также премьер-министр объявил, что Оттава выделит Киеву денежный заём в размере 500 млн канадских долларов. Ранее было заявлено о временном перемещении части канадских военных с украинских территорий.
Вооружённые силы Украины. Фото на обложке © Facebook / Генеральный штаб ВСУ
Предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн или около 458 млн рублей) решили власти Канады. О этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.
"Я одобрил выделение [Украине] летального вооружения и боеприпасов на сумму 7,8 млн долларов", — сказал Трюдо журналистам, трансляция которого велась на CPAC TV.
По словам Трюдо, также правительство Канады выделит Украине заём в размере 500 млн канадских долларов ($392,5 млн или около 29,5 млрд рублей).
"Сегодня мы объявляем, что Канада предоставит кредит в размере до 500 млн долларов правительству Украины", — заявил Трюдо.
Ранее Лайф писал, что Канада сообщила о временном перемещении части своих военных с территории Украины. Вооружённые силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области.
Лайф напоминает, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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