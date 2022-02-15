Трюдо пообещал передать Украине летальное оружие на $6,1 млн

Предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн или около 458 млн рублей) решили власти Канады. О этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.

"Я одобрил выделение [Украине] летального вооружения и боеприпасов на сумму 7,8 млн долларов", — сказал Трюдо журналистам, трансляция которого велась на CPAC TV.

По словам Трюдо, также правительство Канады выделит Украине заём в размере 500 млн канадских долларов ($392,5 млн или около 29,5 млрд рублей).

"Сегодня мы объявляем, что Канада предоставит кредит в размере до 500 млн долларов правительству Украины", — заявил Трюдо.

Ранее Лайф писал, что Канада сообщила о временном перемещении части своих военных с территории Украины. Вооружённые силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области.