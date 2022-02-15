"У нас было всё и сразу": Советник трёх американских президентов Бьюкенен предсказал раскол США

Америка идёт к расколу и не пройдёт "проверку на прочность". Всему виной обилие политических оппонентов на международной арене, считает старший советник президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана — Патрик Бьюкенен.

"У нас было всё и сразу. Мы были "незаменимой державой". Мы глядели в будущее. Мы навязывали свою "доброжелательную гегемонию" остальному человечеству. И, наконец, создавая "новый мировой порядок", последовательно ввязались в войны. Теперь уже мы сами истекаем кровью, отвлекаемся, истощаем себя и идём к расколу", — написал Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Он также отметил, что Америка нажила себе сильных геополитических оппонентов, в числе которых теперь Россия и Китай. По его мнению, Вашингтон не сможет бороться с такими противниками одновременно. Бьюкенен призвал вспомнить лозунг "Возвращайся домой, Америка".

"Американская гегемония оказалась под ударом повсюду: в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Восточной Азии. Общее у противников Америки одно: они хотят нас выдворить", — заключил политический эксперт.