Белый дом сообщил об отсутствии планов у Байдена посетить Украину
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пригласил американского коллегу посетить страну. Его визит, по мнению президента Украины, должен способствовать деэскалации.
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС/Zuma
Президент США Джо Байден не имеет на данном этапе планов на посещение Украины. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
"В настоящее время у меня нет никаких планов поездок, о которых я могла бы объявить или которые я могла бы в предварительном порядке анонсировать", — заявила официальный представитель американского лидера, комментируя соответствующее приглашение со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Лайф напоминает, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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