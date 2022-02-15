Белый дом сообщил об отсутствии планов у Байдена посетить Украину

Президент США Джо Байден не имеет на данном этапе планов на посещение Украины. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В настоящее время у меня нет никаких планов поездок, о которых я могла бы объявить или которые я могла бы в предварительном порядке анонсировать", — заявила официальный представитель американского лидера, комментируя соответствующее приглашение со стороны президента Украины Владимира Зеленского.