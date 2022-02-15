Москвичка после домашних родов выбросила ребёнка из окна четвёртого этажа
Новорождённый мальчик и женщина госпитализированы. Столичная прокуратура начала проверку всех обстоятельств данного инцидента.
Фото на обложке © Прокуратура города Москвы
Женщина на юго-востоке Москвы выбросила ребёнка из окна четвёртого этажа после домашних родов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры российской столицы.
"По предварительной информации, около 21:00 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребёнка в пакет и выбросила из окна четвёртого этажа жилого дома на ул. Ставропольской. Новорождённый мальчик и женщина госпитализированы", — говорится в сообщении надзорного органа.
Прокуратура пытается установить все обстоятельства инцидента. Дело находится под контролем заместителя Люблинского межрайонного прокурора Игоря Ординарцева.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве в мусорном контейнере нашли завёрнутого в куртку и пакет младенца. По данным прокуратуры, девочке всего сутки от роду. Её доставили в одну из детских городских больниц. Лайф публиковал видео с камер наружного наблюдения, которые зафиксировали, как женщина подходит к мусорным бакам, а затем быстрым шагом удаляется с места происшествия.
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