Москвичка после домашних родов выбросила ребёнка из окна четвёртого этажа

"По предварительной информации, около 21:00 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребёнка в пакет и выбросила из окна четвёртого этажа жилого дома на ул. Ставропольской. Новорождённый мальчик и женщина госпитализированы", — говорится в сообщении надзорного органа.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве в мусорном контейнере нашли завёрнутого в куртку и пакет младенца. По данным прокуратуры, девочке всего сутки от роду. Её доставили в одну из детских городских больниц. Лайф публиковал видео с камер наружного наблюдения, которые зафиксировали, как женщина подходит к мусорным бакам, а затем быстрым шагом удаляется с места происшествия.