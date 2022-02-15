Белый дом: США могут предоставить Украине кредитные гарантии
Возможность оказания такой помощи рассматривается американскими властями в рамках дополнительной макроэкономической поддержки Киева.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото на обложке / кадр из видео © Facebook / Белый дом
В Белом доме заявили, что рассматривают возможность предложения Украине кредитных гарантий в качестве дополнительной меры макроэкономической поддержки. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Администрации президента США Карин Жан-Пьер.
"Я могу подтвердить, что это то, что мы рассматриваем в рамках дополнительной макроэкономической поддержки, мы изучаем [варианты] помощи украинской экономике. Но у меня нет конкретики по ассигнованиям", — сказала Жан-Пьер на регулярном брифинге.
Она заверила, что США готовы к любому повороту событий вокруг Украины.
Ранее Лайф писал: Зеленский признался, что "поскандалил" с Западом из-за нагнетания войны. Украинский лидер рассказал, что три дружественные Украине страны делают ситуацию только напряжённее. Он также попытался объяснить депутатам, что Незалежной играют, но она сопротивляется.
Лайф напоминает, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
Комментариев: 0