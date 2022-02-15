Белый дом: США могут предоставить Украине кредитные гарантии

В Белом доме заявили, что рассматривают возможность предложения Украине кредитных гарантий в качестве дополнительной меры макроэкономической поддержки. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Администрации президента США Карин Жан-Пьер.

"Я могу подтвердить, что это то, что мы рассматриваем в рамках дополнительной макроэкономической поддержки, мы изучаем [варианты] помощи украинской экономике. Но у меня нет конкретики по ассигнованиям", — сказала Жан-Пьер на регулярном брифинге.

Она заверила, что США готовы к любому повороту событий вокруг Украины.

Ранее Лайф писал: Зеленский признался, что "поскандалил" с Западом из-за нагнетания войны. Украинский лидер рассказал, что три дружественные Украине страны делают ситуацию только напряжённее. Он также попытался объяснить депутатам, что Незалежной играют, но она сопротивляется.