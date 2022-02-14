"Страна": Зеленский признался, что "поскандалил" с Западом из-за нагнетания войны

Украина "поскандалила" со странами-партнёрами из-за нагнетания темы якобы готовящейся войны с Россией. Об этом заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский на заседании его фракции "Слуга народа" в Верховной раде.

Как пишет издание "Страна", президент сказал, что Украина "поскандалила" с партнёрами из-за нагнетания войны, но в итоге удалось найти взаимопонимание. О каких именно странах шла речь, не уточняется.

"Он на фракции пытался нам объяснить, что нами играют, но мы сопротивляемся. Также призвал показать своим примером, что мы не будем убегать", — приводит издание слова источника.