"Страна": Зеленский признался, что "поскандалил" с Западом из-за нагнетания войны
Украинский лидер рассказал, что три дружественные Украине страны делают ситуацию только напряжённее. Он также попытался объяснить депутатам, что Незалежной играют, но она сопротивляется.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото на обложке © Facebook / Офис президента Украины
Украина "поскандалила" со странами-партнёрами из-за нагнетания темы якобы готовящейся войны с Россией. Об этом заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский на заседании его фракции "Слуга народа" в Верховной раде.
Как пишет издание "Страна", президент сказал, что Украина "поскандалила" с партнёрами из-за нагнетания войны, но в итоге удалось найти взаимопонимание. О каких именно странах шла речь, не уточняется.
"Он на фракции пытался нам объяснить, что нами играют, но мы сопротивляемся. Также призвал показать своим примером, что мы не будем убегать", — приводит издание слова источника.
Лайф напоминает, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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