Миллиардер Айзекман забронировал ещё три полёта в космос на корабле Маска
Причём третий из них может быть совершён на ракете, которую SpaceX ещё разрабатывает и которую затем планируется использовать для полётов на Луну.
Миллиардер Джаред Айзекман. Фото © Instagram / rookisaacman
Американский миллиардер Джаред Айзекман забронировал три дополнительных полёта в космос на ракете основанной Илоном Маском компании SpaceX. Об этом он сообщил лично.
Айзекман — основатель и глава компании Shift4Paymants, она обрабатывает розничные платежи на общую сумму в 200 миллиардов долларов в год. В беседе с газетой The Washington Post он не раскрыл, во сколько ему обошлись "билеты" на эти полёты. Однако сообщил, что первый может состояться к концу этого года.
Как и второй, он пройдёт на корабле SpaceX Dragon, на котором NASA доставляет астронавтов на Международную космическую станцию. А вот третий полёт в этой серии станет первой пилотируемой миссией космического корабля Starship следующего поколения, который сейчас разрабатывается SpaceX и который NASA намеревается использовать для высадки астронавтов на Луну.
Лайф напоминает, что Айзекман был командиром Crew Dragon, который отправился в космос 16–19 сентября 2021 года. Тогда на борту не было ни одного профессионального астронавта.
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