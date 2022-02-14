Миллиардер Айзекман забронировал ещё три полёта в космос на корабле Маска

Американский миллиардер Джаред Айзекман забронировал три дополнительных полёта в космос на ракете основанной Илоном Маском компании SpaceX. Об этом он сообщил лично.

Айзекман — основатель и глава компании Shift4Paymants, она обрабатывает розничные платежи на общую сумму в 200 миллиардов долларов в год. В беседе с газетой The Washington Post он не раскрыл, во сколько ему обошлись "билеты" на эти полёты. Однако сообщил, что первый может состояться к концу этого года.