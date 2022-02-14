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Миллиардер Айзекман забронировал ещё три полёта в космос на корабле Маска

Причём третий из них может быть совершён на ракете, которую SpaceX ещё разрабатывает и которую затем планируется использовать для полётов на Луну.

14 февраля, 19:43
<p>Миллиардер Джаред Айзекман. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/rookisaacman/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rookisaacman</a></p>

Миллиардер Джаред Айзекман. Фото © Instagram / rookisaacman

Американский миллиардер Джаред Айзекман забронировал три дополнительных полёта в космос на ракете основанной Илоном Маском компании SpaceX. Об этом он сообщил лично.

Айзекман — основатель и глава компании Shift4Paymants, она обрабатывает розничные платежи на общую сумму в 200 миллиардов долларов в год. В беседе с газетой The Washington Post он не раскрыл, во сколько ему обошлись "билеты" на эти полёты. Однако сообщил, что первый может состояться к концу этого года.

Как и второй, он пройдёт на корабле SpaceX Dragon, на котором NASA доставляет астронавтов на Международную космическую станцию. А вот третий полёт в этой серии станет первой пилотируемой миссией космического корабля Starship следующего поколения, который сейчас разрабатывается SpaceX и который NASA намеревается использовать для высадки астронавтов на Луну.

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Лайф напоминает, что Айзекман был командиром Crew Dragon, который отправился в космос 1619 сентября 2021 года. Тогда на борту не было ни одного профессионального астронавта.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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