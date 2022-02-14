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В Канаде арестовано 11 человек по делу о подготовке вооружённого сопротивления

Полиция провела обыски во время акций дальнобойщиков и в трёх грузовиках обнаружила 13 винтовок, пистолеты, нож и боеприпасы.

14 февраля, 19:26

Фото на обложке © Twitter / The AJ Steel Show

Полиция канадской провинции Альберта арестовала 11 человек. Их подозревают в подготовке вооружённого сопротивления на акции дальнобойщиков, сообщают правоохранительные органы.

По версии следствия, группа намеревалась использовать силу против полиции в случае попытки правоохранительных органов прервать блокаду. Представители властей провели обыски в грузовиках, и там было найдено 13 винтовок, пистолеты, нож и большое количество боеприпасов.

"В связи с этим арестовано и задержано 11 человек", сообщила полиция. Помимо этого, изъят трактор и грузовой автомобиль.

Мэр Оттавы Уотсон заявил, что ситуация с протестами дальнобойщиков вышла из-под контроля

Мэр Оттавы Уотсон заявил, что ситуация с протестами дальнобойщиков вышла из-под контроля

А ранее Лайф писал, что Франция и другие страны поддержали дальнобойщиков, протестующих в столице Канады. Главным требованием инициаторов движения стала отмена коронавирусных ограничений. В канадской провинции Онтарио из-за протестов ранее был введён режим ЧП, полиция открыла свыше 50 уголовных дел. Акции не прекращаются с 29 января.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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