В Канаде арестовано 11 человек по делу о подготовке вооружённого сопротивления
Полиция провела обыски во время акций дальнобойщиков и в трёх грузовиках обнаружила 13 винтовок, пистолеты, нож и боеприпасы.
Фото на обложке © Twitter / The AJ Steel Show
Полиция канадской провинции Альберта арестовала 11 человек. Их подозревают в подготовке вооружённого сопротивления на акции дальнобойщиков, сообщают правоохранительные органы.
По версии следствия, группа намеревалась использовать силу против полиции в случае попытки правоохранительных органов прервать блокаду. Представители властей провели обыски в грузовиках, и там было найдено 13 винтовок, пистолеты, нож и большое количество боеприпасов.
"В связи с этим арестовано и задержано 11 человек", — сообщила полиция. Помимо этого, изъят трактор и грузовой автомобиль.
А ранее Лайф писал, что Франция и другие страны поддержали дальнобойщиков, протестующих в столице Канады. Главным требованием инициаторов движения стала отмена коронавирусных ограничений. В канадской провинции Онтарио из-за протестов ранее был введён режим ЧП, полиция открыла свыше 50 уголовных дел. Акции не прекращаются с 29 января.
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