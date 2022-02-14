В Канаде арестовано 11 человек по делу о подготовке вооружённого сопротивления

Полиция канадской провинции Альберта арестовала 11 человек. Их подозревают в подготовке вооружённого сопротивления на акции дальнобойщиков, сообщают правоохранительные органы.

По версии следствия, группа намеревалась использовать силу против полиции в случае попытки правоохранительных органов прервать блокаду. Представители властей провели обыски в грузовиках, и там было найдено 13 винтовок, пистолеты, нож и большое количество боеприпасов.