Лавров рассказал генсеку ООН о переговорах России с НАТО и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. В формате видеоконференции они обсудили несколько тем, в том числе положение дел в Сирии, Ливии и так далее. Также глава МИД РФ рассказал о переговорах со странами – членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности России.

"С обеих сторон подчёркнута важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике и подтверждена нацеленность на развитие взаимовыгодного сотрудничества России со всемирной организацией", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что Лавров привлёк особое внимание к проблемам российского постпредства при ООН, вызванных невыполнением США своих обязательств в том, что касается возвращения зданий представительства, а также выдачи виз его сотрудникам и членам российских делегаций, участвующим в работе Генассамблеи и её главных комитетов.