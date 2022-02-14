Лавров рассказал генсеку ООН о переговорах России с НАТО и США
Также российский министр привлёк особое внимание к проблемам российского постпредства при ООН, вызванных невыполнением США своих обязательств, в том числе по выдаче виз.
Сергей Лавров. Фото © МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. В формате видеоконференции они обсудили несколько тем, в том числе положение дел в Сирии, Ливии и так далее. Также глава МИД РФ рассказал о переговорах со странами – членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности России.
"С обеих сторон подчёркнута важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике и подтверждена нацеленность на развитие взаимовыгодного сотрудничества России со всемирной организацией", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что Лавров привлёк особое внимание к проблемам российского постпредства при ООН, вызванных невыполнением США своих обязательств в том, что касается возвращения зданий представительства, а также выдачи виз его сотрудникам и членам российских делегаций, участвующим в работе Генассамблеи и её главных комитетов.
Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин 14 февраля провёл рабочую встречу с Лавровым, в ходе которой попросил главу МИД РФ представить соображения по результатам анализа документов, поступивших от Вашингтона и НАТО. На вопрос главы государства о том, сформирован ли уже проект ответа США и НАТО, Лавров уточнил, что он сформулирован на десяти страницах. Также министр сообщил Путину, что шанс договориться с Вашингтоном и альянсом по безопасности сохраняется.
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