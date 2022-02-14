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ФСБ: Кибергруппировка Lurk прекратила своё существование

Следственные мероприятия проводились по 88 адресам в 13 регионах России. Члены преступного сообщества причастны к созданию вредоносной компьютерной программы, причинён ущерб более 1,2 млрд рублей.

14 февраля, 19:21

Задержание членов хакерской кибергруппировки Lurk. Фото на обложке / Кадр из видео © ЦОС ФСБ

Кадры задержания членов хакерской кибергруппировки Lurk. Видео © ЦОС ФСБ

Хакерская кибергруппировка Lurk, участники которой получили от пяти до 13 лет колонии, прекратила своё существование. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"В результате оперативных и процессуальных действий организованное преступное сообщество Lurk прекратило своё существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована", — подчеркнули в спецслужбе.

Как сообщают в ведомстве, следственные мероприятия проводились по 88 адресам в 13 регионах России — Свердловской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Крыму и Татарстане. Члены преступного сообщества причастны к созданию одноимённой вредоносной компьютерной программы и хищению с её использованием более 1,2 млрд рублей со счетов клиентов российских финансовых учреждений. ФСБ показала кадры задержаний.

"На основании оперативных материалов ФСБ России следственными подразделениями МВД России в период 2016–2017 годов возбуждено пять уголовных дел", — уточнили в ФСБ.

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Ранее Лайф сообщал, что участники кибергруппировки Lurk получили от пяти до 13 лет колонии. Всего по делу проходит 22 фигуранта, один из которых в данный момент находится в розыске. Гособвинение запрашивало для хакеров от шести до 18 лет заключения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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