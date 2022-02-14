Генсек ООН выразил "серьёзную обеспокоенность" Лаврову и Кулебе

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш провёл онлайн-переговоры с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Об этом журналистам сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, уточнив, что Гутерриш переговорил отдельно с каждым из министров.

"Генсек ООН выразил обоим главам МИД серьёзную обеспокоенность в связи с высокой напряжённостью вокруг Украины. Он приветствовал продолжающиеся дипломатические дискуссии, нацеленные на снижение этой напряжённости, и вновь подчеркнул факт, что альтернативы дипломатии нет", — сказал Дюжаррик на брифинге.

Он отметил, что беседа генсека ООН и Лаврова длилась чуть более 20 минут. По его словам, за это время Гутерреш обсудил с российским министром ситуацию вокруг Украины, Сирии и Ливии, а также невыдачу виз США дипломатам из РФ.

Дюжаррик заверил, что генсек ООН по-прежнему рассчитывает, что в разрешении украинского кризиса удастся избежать военных действий. Позднее Гутерреш выступит с официальным заявлением по поводу этой темы.