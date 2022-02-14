Генсек ООН выразил "серьёзную обеспокоенность" Лаврову и Кулебе
Антониу Гутерриш во время онлайн-встреч поприветствовал продолжающиеся дискуссии, нацеленные на снижение напряжённости, и вновь подчеркнул факт, что альтернативы дипломатии нет.
Антониу Гутерриш. Фото © Instagram / António Guterres
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш провёл онлайн-переговоры с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Об этом журналистам сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, уточнив, что Гутерриш переговорил отдельно с каждым из министров.
"Генсек ООН выразил обоим главам МИД серьёзную обеспокоенность в связи с высокой напряжённостью вокруг Украины. Он приветствовал продолжающиеся дипломатические дискуссии, нацеленные на снижение этой напряжённости, и вновь подчеркнул факт, что альтернативы дипломатии нет", — сказал Дюжаррик на брифинге.
Он отметил, что беседа генсека ООН и Лаврова длилась чуть более 20 минут. По его словам, за это время Гутерреш обсудил с российским министром ситуацию вокруг Украины, Сирии и Ливии, а также невыдачу виз США дипломатам из РФ.
Дюжаррик заверил, что генсек ООН по-прежнему рассчитывает, что в разрешении украинского кризиса удастся избежать военных действий. Позднее Гутерреш выступит с официальным заявлением по поводу этой темы.
Как сообщал Лайф, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
Комментариев: 0