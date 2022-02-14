НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Канцлер Германии Шольц перепутал Молдавию с Белоруссией

Речь шла об учениях, проводимых Москвой и Минском, но глава правительства Германии оговорился в контексте обсуждения "опасной ситуации на границах Украины".

14 февраля, 19:32
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/44112235@N04/14271189360" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Heinrich-Böll-Stiftung</a></p>

Фото © flickr / Heinrich-Böll-Stiftung

Канцлер Германии Олаф Шольц, коснувшись темы военных учений в своей речи на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, перепутал Молдавию с Белоруссией.

"Мы все вместе имеем дело с очень серьёзным вызовом — это опасная ситуация на границах Украины. Там находится очень много солдат России и военной техники", — сказал Шольц, а потом добавил: "Мы видим это на море, мы видим это в свете учений в Молдавии".

Заметив оговорку, он тут же уточнил, что речь идёт об учениях, которые проводятся в Белоруссии.

Киев договорился с Минском о посещении учений РФ и Белоруссии "Союзная решимость – 2022"

Киев договорился с Минском о посещении учений РФ и Белоруссии "Союзная решимость – 2022"

Как рассказывал Лайф, переговоры Зеленского и Шольца прошли сегодня в Мариинском дворце в Киеве. А уже завтра, 15 февраля, канцлер Германии встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Шольц планирует выяснить в ходе встречи текущие цели России, и в том числе обсудить ситуацию вокруг Украины.

"Посмотрите, что творят американцы": Лукашенко рассказал, когда российские военные покинут Белоруссию

"Посмотрите, что творят американцы": Лукашенко рассказал, когда российские военные покинут Белоруссию

Ранее Шольц заявил, что Россия не должна недооценивать решимость и единство НАТО и ЕС. В то же время, как добавил немецкий политик, страны Европы готовы к серьёзному диалогу с РФ о безопасности на континенте. НАТО, по его словам, передало "конкретные предложения".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1