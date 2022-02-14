Канцлер Германии Шольц перепутал Молдавию с Белоруссией

Канцлер Германии Олаф Шольц, коснувшись темы военных учений в своей речи на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, перепутал Молдавию с Белоруссией.

"Мы все вместе имеем дело с очень серьёзным вызовом — это опасная ситуация на границах Украины. Там находится очень много солдат России и военной техники", — сказал Шольц, а потом добавил: "Мы видим это на море, мы видим это в свете учений в Молдавии".

Заметив оговорку, он тут же уточнил, что речь идёт об учениях, которые проводятся в Белоруссии.