Канцлер Германии Шольц перепутал Молдавию с Белоруссией
Речь шла об учениях, проводимых Москвой и Минском, но глава правительства Германии оговорился в контексте обсуждения "опасной ситуации на границах Украины".
Фото © flickr / Heinrich-Böll-Stiftung
Канцлер Германии Олаф Шольц, коснувшись темы военных учений в своей речи на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, перепутал Молдавию с Белоруссией.
"Мы все вместе имеем дело с очень серьёзным вызовом — это опасная ситуация на границах Украины. Там находится очень много солдат России и военной техники", — сказал Шольц, а потом добавил: "Мы видим это на море, мы видим это в свете учений в Молдавии".
Заметив оговорку, он тут же уточнил, что речь идёт об учениях, которые проводятся в Белоруссии.
Как рассказывал Лайф, переговоры Зеленского и Шольца прошли сегодня в Мариинском дворце в Киеве. А уже завтра, 15 февраля, канцлер Германии встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Шольц планирует выяснить в ходе встречи текущие цели России, и в том числе обсудить ситуацию вокруг Украины.
"Посмотрите, что творят американцы": Лукашенко рассказал, когда российские военные покинут Белоруссию
Ранее Шольц заявил, что Россия не должна недооценивать решимость и единство НАТО и ЕС. В то же время, как добавил немецкий политик, страны Европы готовы к серьёзному диалогу с РФ о безопасности на континенте. НАТО, по его словам, передало "конкретные предложения".
Комментариев: 0