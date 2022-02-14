Джонсон и Байден заявили, что остаётся шанс предотвратить конфликт на Украине
Они уверены, что жизненно важное окно дипломатии остаётся открытым. Лидеры двух стран, обвиняющие Россию в "агрессии", считают, что она ещё может "сдать назад".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (слева) и президент США Джо Байден (справа). Фото © ТАСС/АР
Шансы добиться дипломатического решения возникшего вокруг Украины кризиса по-прежнему сохраняются. Такое мнение высказали президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом говорится в сообщении, распространённом канцелярией главы британского правительства по итогам их переговоров.
"Премьер-министр и президент Байден проинформировали друг друга о содержании бесед, которые они проводили с другими мировыми лидерами. Они согласились с тем, что жизненно важное окно для осуществления дипломатии остаётся открытым, а Россия ещё может сдать назад, прекратив угрожать Украине", — отмечается в сообщении канцелярии.
Как рассказывал Лайф, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США уже два месяца издеваются над здравым смыслом, заявляя о "вторжении" РФ. По словам дипломата, если Штаты продолжат осуществлять свою провокационную кампанию, это рано или поздно приведёт Украину к краху.
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