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Джонсон и Байден заявили, что остаётся шанс предотвратить конфликт на Украине

Они уверены, что жизненно важное окно дипломатии остаётся открытым. Лидеры двух стран, обвиняющие Россию в "агрессии", считают, что она ещё может "сдать назад".

14 февраля, 19:56
<p>Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (слева) и президент США Джо Байден (справа). Фото © ТАСС/АР</p>

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (слева) и президент США Джо Байден (справа). Фото © ТАСС/АР

Шансы добиться дипломатического решения возникшего вокруг Украины кризиса по-прежнему сохраняются. Такое мнение высказали президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом говорится в сообщении, распространённом канцелярией главы британского правительства по итогам их переговоров.

"Премьер-министр и президент Байден проинформировали друг друга о содержании бесед, которые они проводили с другими мировыми лидерами. Они согласились с тем, что жизненно важное окно для осуществления дипломатии остаётся открытым, а Россия ещё может сдать назад, прекратив угрожать Украине", отмечается в сообщении канцелярии.

Джонсон призвал страны к диалогу с Россией, чтобы предотвратить "войну" на Украине

Джонсон призвал страны к диалогу с Россией, чтобы предотвратить "войну" на Украине

Как рассказывал Лайф, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США уже два месяца издеваются над здравым смыслом, заявляя о "вторжении" РФ. По словам дипломата, если Штаты продолжат осуществлять свою провокационную кампанию, это рано или поздно приведёт Украину к краху.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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