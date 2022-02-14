Джонсон и Байден заявили, что остаётся шанс предотвратить конфликт на Украине

Шансы добиться дипломатического решения возникшего вокруг Украины кризиса по-прежнему сохраняются. Такое мнение высказали президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом говорится в сообщении, распространённом канцелярией главы британского правительства по итогам их переговоров.

"Премьер-министр и президент Байден проинформировали друг друга о содержании бесед, которые они проводили с другими мировыми лидерами. Они согласились с тем, что жизненно важное окно для осуществления дипломатии остаётся открытым, а Россия ещё может сдать назад, прекратив угрожать Украине", — отмечается в сообщении канцелярии.