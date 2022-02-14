WSJ: США уничтожат компьютеры и телефоны в посольстве на Украине
Такие меры безопасности сделают здание диппредставительства Соединённых Штатов в Киеве временно неподходящим для дальнейшего использования.
Посольство США в Киеве. Фото © ТАСС / Анна Марченко
Сетевое оборудование и компьютеры в Посольстве США в Киеве будут уничтожены. Также демонтируют телефонную систему. Соответствующее постановление выпустил Госдепартамент США, пишет газета Wall Street Journal.
Как отмечает издание со ссылкой на осведомлённые источники, эти меры сделают здание посольства США в Киеве на некоторое время неподходящим для дальнейшего функционирования в качестве дипмиссии.
Ранее Лайф писал, что Блинкен подтвердил решение временно перенести посольство из Киева во Львов. В качестве причины глава Госдепа назвал якобы имеющее место "драматическое ускорение наращивания российских сил" на границе с Украиной.
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