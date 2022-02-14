WSJ: США уничтожат компьютеры и телефоны в посольстве на Украине

Сетевое оборудование и компьютеры в Посольстве США в Киеве будут уничтожены. Также демонтируют телефонную систему. Соответствующее постановление выпустил Госдепартамент США, пишет газета Wall Street Journal.

Как отмечает издание со ссылкой на осведомлённые источники, эти меры сделают здание посольства США в Киеве на некоторое время неподходящим для дальнейшего функционирования в качестве дипмиссии.