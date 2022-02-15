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"Не Россия": Захарова рассказала, кто оказался настоящим врагом Украины

Также стало ясно, что друг Украины — не США, пишет дипломат. По её мнению, это очевидно после признания Зеленского в том, что заверения о грядущем вторжении — это "запугивание".

14 февраля, 22:04

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Враг Украины на самом деле не Россия, хоть об этом и заявляют в Киеве. Таковым является её элита. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала реакцию украинского общества на заявления Запада о якобы грядущем вторжении России.

"После того как президент Украины обратился с просьбой к государственным служащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны и нежелания защищать свою родину, вернуться, стало понятно, что враг этого государства — не Россия. Враг Украины — её "элита", — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Также теперь ясно, что друг Украины — не США, пишет Захарова. По её мнению, это стало понятно после того, как лидер страны Владимир Зеленский назвал заявления западных стран о грядущем вторжении "запугиванием".

Захарова поинтересовалась, не хочет ли Bloomberg уточнить прогноз по "вторжению"

Захарова поинтересовалась, не хочет ли Bloomberg уточнить прогноз по "вторжению"

"После того как президент Украины заявил, что у него есть абсолютно все разведданные об агрессоре, украинская армия сильна как никогда, а в объявленную американцами дату "нападения" на Украине пройдут масштабные "имиджевые мероприятия", стало вообще всё понятно", заключила Захарова.

Как рассказывал Лайф, ранее Захарова заявила, что США уже два месяца издеваются над здравым смыслом, заявляя о "вторжении" РФ. По словам дипломата, если Штаты продолжат осуществлять свою провокационную кампанию, это рано или поздно приведёт Украину к краху.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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