Враг Украины на самом деле не Россия, хоть об этом и заявляют в Киеве. Таковым является её элита. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала реакцию украинского общества на заявления Запада о якобы грядущем вторжении России.

"После того как президент Украины обратился с просьбой к государственным служащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны и нежелания защищать свою родину, вернуться, стало понятно, что враг этого государства — не Россия. Враг Украины — её "элита", — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Также теперь ясно, что друг Украины — не США, пишет Захарова. По её мнению, это стало понятно после того, как лидер страны Владимир Зеленский назвал заявления западных стран о грядущем вторжении "запугиванием".

"После того как президент Украины заявил, что у него есть абсолютно все разведданные об агрессоре, украинская армия сильна как никогда, а в объявленную американцами дату "нападения" на Украине пройдут масштабные "имиджевые мероприятия", стало вообще всё понятно", — заключила Захарова.