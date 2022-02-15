"Не Россия": Захарова рассказала, кто оказался настоящим врагом Украины
Также стало ясно, что друг Украины — не США, пишет дипломат. По её мнению, это очевидно после признания Зеленского в том, что заверения о грядущем вторжении — это "запугивание".
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Враг Украины на самом деле не Россия, хоть об этом и заявляют в Киеве. Таковым является её элита. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала реакцию украинского общества на заявления Запада о якобы грядущем вторжении России.
"После того как президент Украины обратился с просьбой к государственным служащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны и нежелания защищать свою родину, вернуться, стало понятно, что враг этого государства — не Россия. Враг Украины — её "элита", — отметила Захарова в своём Telegram-канале.
Также теперь ясно, что друг Украины — не США, пишет Захарова. По её мнению, это стало понятно после того, как лидер страны Владимир Зеленский назвал заявления западных стран о грядущем вторжении "запугиванием".
"После того как президент Украины заявил, что у него есть абсолютно все разведданные об агрессоре, украинская армия сильна как никогда, а в объявленную американцами дату "нападения" на Украине пройдут масштабные "имиджевые мероприятия", стало вообще всё понятно", — заключила Захарова.
Как рассказывал Лайф, ранее Захарова заявила, что США уже два месяца издеваются над здравым смыслом, заявляя о "вторжении" РФ. По словам дипломата, если Штаты продолжат осуществлять свою провокационную кампанию, это рано или поздно приведёт Украину к краху.
Комментариев: 0