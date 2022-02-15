В России могут ввести штрафы за продажу крепкого алкоголя в пластике

В России могут запретить производить и продавать крепкий алкоголь в пластике. Такой законопроект сенаторов Госдума может принять в первом чтении уже 15 февраля. Он предполагает введение в КоАП новой статьи, на основании которой будут введены штрафы.

Как пишут "Известия", под запрет попадет выпуск и продажа в пластиковой таре алкогольной продукции с содержанием более 28% этилового спирта . Исключением станет тара размером не более 50 мл, а также импортное спиртное.

За нарушение авторы законопроекта предлагают наказывать должностных лиц штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. Юридическим лицам нарушение будет стоить гораздо дороже — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией или без таковой.

"Мы этот законопроект поддержим, так как это будет способствовать регулированию рынка алкогольной продукции", — сообщил зампред фракции "Единой России" Адальби Шхагошев.