Песков: президент России готов к переговорам по безопасности

Президент РФ Владимир Путин готов к ведению переговоров по теме гарантий безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью CNN.

Он отметил, что Владимир Путин всегда был за переговоры и дипломатию. Фактически именно президент РФ инициировал вопрос о гарантиях безопасности для России.

"Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры", — сказал Песков.