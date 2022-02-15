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Песков: президент России готов к переговорам по безопасности

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что тема Украины - лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для РФ, и Москва готова к диалогу на эту тему.

14 февраля, 22:32

Дмитрий Песков. Фото © Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин готов к ведению переговоров по теме гарантий безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью CNN.

Он отметил, что Владимир Путин всегда был за переговоры и дипломатию. Фактически именно президент РФ инициировал вопрос о гарантиях безопасности для России.

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"Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры", — сказал Песков.

Как сообщал Лайф, ранее издание The Hill писало, что президент РФ Владимир Путин заручился поддержкой в Китае, чтобы нанести двойной удар по позициям США. Согласно этой версии, новые договорённости между Пекином и Москвой являются посланием западным государствам об объединении этих стран на внешнеполитической арене.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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