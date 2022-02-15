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Трюдо решил задействовать закон о ЧП из-за массовых протестов

Согласно документу полиция будет наделена дополнительными полномочиями. Она сможет вводить дополнительные штрафы и проводить аресты.

14 февраля, 23:11
<p>Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото © ТАСС / Zuma

Для разрешения ситуации с массовыми протестами в Канаде будет задействован закон о чрезвычайном положении. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"После обсуждений с кабинетом, после консультаций с премьерами всех провинций и территорий, после разговоров с лидерами оппозиции федеральное правительство задействует закон о чрезвычайном положении, чтобы дополнить потенциал провинций и территорий, чтобы решить вопрос с блокадами и оккупациями", — сообщил Трюдо журналистам.

Он пояснил, что согласно этому закону полиция будет наделена дополнительными полномочиями в вопросе штрафов и арестов. Однако уточняется, что это лишь временный режим.

В Канаде арестовано 11 человек по делу о подготовке вооружённого сопротивления

В Канаде арестовано 11 человек по делу о подготовке вооружённого сопротивления

А ранее Лайф писал, что Франция и другие страны поддержали дальнобойщиков, протестующих в столице Канады. Главным требованием инициаторов движения стала отмена коронавирусных ограничений. В канадской провинции Онтарио из-за протестов ранее был введён режим ЧП, полиция открыла свыше 50 уголовных дел. Акции не прекращаются с 29 января.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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