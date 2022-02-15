Трюдо решил задействовать закон о ЧП из-за массовых протестов

Для разрешения ситуации с массовыми протестами в Канаде будет задействован закон о чрезвычайном положении. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"После обсуждений с кабинетом, после консультаций с премьерами всех провинций и территорий, после разговоров с лидерами оппозиции федеральное правительство задействует закон о чрезвычайном положении, чтобы дополнить потенциал провинций и территорий, чтобы решить вопрос с блокадами и оккупациями", — сообщил Трюдо журналистам.