IT-эксперт Пащенко предупредил россиян о схеме мошенничества с бронированием туров

Мошенники, пользуясь ростом спроса на путёвки, предлагают лжебронирование на фиктивные туры и авиабилеты, предупредил руководитель проекта "Кибер-Москва" Григорий Пащенко. Он призвал россиян совершать связанные с путешествиями покупки в Интернете с большой осторожностью. Эксперт рассказал, что злоумышленники создают целые сети фиктивных виртуальных турагентств с отзывами, кол-центры которых находятся за пределами РФ.

"Они предлагают вам горящие туры, туры по акциям раннего бронирования или дорогостоящие билеты бизнес-класса на самолёты или на поезда дальнего следования за треть цены, объясняя это тем, что это специальное предложение только для этой компании, поэтому это так выгодно", — сказал Пащенко в интервью радио Sputnik.

Покупать путёвки вслепую не стоит, предупреждает эксперт. Лучше связаться напрямую и попросить прислать договор. Также Пащенко рекомендует поинтересоваться физическим местоположением компании. Если предложение действительно выгодное, можно подъехать в офис. Часто люди доверяют красивым отзывам и картинкам на сайте, считает специалист. А в случае обмана нужно немедленно обращаться в полицию.

"Многие боятся обращаться в полицию, считая, что всё равно никого не найдут. Важно сохранить платёжную информацию, куда вы переводили деньги, скриншоты сайта, на котором вы делали покупку. Соберите доказательства и напишите заявление. Есть шанс, что ваши средства будут возвращены или, по крайней мере, ресурс будет заблокирован и мошенники не смогут совершать новые преступления", — заключил Григорий Пащенко.