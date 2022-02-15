Полянский: нет причин для вторжения на Украину 16 февраля

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у России нет никаких причин для военного вторжения на территорию Украины 16 февраля. Он сказал об этом, комментируя соответствующие предположения на Западе.

"Насколько мне известно — нет, и я не вижу причин для этого", — сказал Полянский в эфире четвёртого канала британского телевидения, отвечая на вопрос, будет ли вторжение 16 февраля.

Ранее Салливан заявил, что "вторжение" РФ на Украину якобы может начаться во время Олимпиады в Пекине, которая заканчивается 20 февраля. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева. Также Салливан заявил, что США готовы как к диалогу с РФ, так и к санкциям.