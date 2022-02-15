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Полянский: нет причин для вторжения на Украину 16 февраля

Страны Запада уже второй месяц продолжают утверждать, что Москва якобы готовит такую операцию, а прогнозные даты всё время передвигает.

14 февраля, 23:19

Фото на обложке: Дмитрий Полянский © Zuma\TASS

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у России нет никаких причин для военного вторжения на территорию Украины 16 февраля. Он сказал об этом, комментируя соответствующие предположения на Западе.

"Насколько мне известно — нет, и я не вижу причин для этого", — сказал Полянский в эфире четвёртого канала британского телевидения, отвечая на вопрос, будет ли вторжение 16 февраля.

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Ранее Салливан заявил, что "вторжение" РФ на Украину якобы может начаться во время Олимпиады в Пекине, которая заканчивается 20 февраля. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева. Также Салливан заявил, что США готовы как к диалогу с РФ, так и к санкциям.

В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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