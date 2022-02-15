Захарова уличила США в попытках занять место России на энергетическом рынке ЕС

США создают панику вокруг ситуации на Украине, чтобы в том числе выбить Россию с энергетического рынка Европы. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Поставки российского газа в Европу, не только в Италию, гарантированы законом, технологически и главным образом гарантированы историей наших отношений. Россия является самым надёжным поставщиком", — сказала Захарова в эфире программы "Четвертая республика" на канале Rete4 телекорпорации "Медиасет".

Она отметила, что такая ситуация вызывает раздражение у Соединённых Штатов. Возникает это по причине того, что Америка мечтает захватить огромный рынок Европы.

"Поэтому они придумывают ситуацию вокруг Украины, в частности, чтобы воспрепятствовать "Северному потоку — 2", чтобы заставить Германию отказаться от проекта, угрожают санкциями, чтобы занять этот рынок и начать поставлять свои ресурсы", — сказала Захарова.

А ранее Лайф писал, что премьер Британии Джонсон призвал Европу отказаться от "Северного потока – 2". Политик отметил, что есть "знаки", якобы свидетельствующие о серьёзной подготовке к эскалации на Украине.