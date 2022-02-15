Налог в подарок: Сколько придётся заплатить за унаследованное и полученное в дар имущество по новым правилам В нынешнем году налоговое законодательство опять изменилось. Кому придётся платить налоги за полученные подарки и при продаже унаследованного имущества — разбирался Лайф. 14 февраля, 21:40 В инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Фото © ТАСС / Антон Вергун

Новые законодательные изменения бывают незаметными, но только не в случае, когда дело касается практически всех владельцев недвижимого имущества. А особенно тех, кто получил его в подарок или по наследству. В нынешнем году произошло как послабление, так и ужесточение законодательства, и разобраться в хитросплетениях норм и подходов, которые теперь применяет Федеральная налоговая служба (ФНС), бывает очень непросто.

Когда подарки будут не бесплатны

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Казалось бы, подарок — это нечто приятное, однако государство считает, что дарение — это сделка с экономической выгодой, а со сделок положено платить налог. Хотя и не всем. Закон однозначно говорит, что даритель никаких налогов по этой сделке не платит, а вот тот, кто получает подарок, платить иногда обязан.

Тут есть тонкость: платить налоги нужно только при получении в дар регистрируемого имущества, например квартиры, машины, земельного участка, акций, паёв и т.д.

От всех налогов освобождены получатели подарков от близких родственников, к которым государство относит родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестёр (пункт 18.1 статьи 217 НК РФ и статья 14 Семейного кодекса РФ). Все остальные одариваемые — племянники, тёща или тесть, двоюродные родственники и т.д. — налог за регистрируемый подарок платить должны. Правда, из "регистрируемых" исключением являются деньги. Если одно физлицо подарило другому физлицу просто деньги (не только наличными, но и переводом со счёта на счёт), то этот подарок налогом не облагается. Основание — абзац 1 пункта 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ. При этом если юридическое лицо (допустим, работодатель) подарило физическому деньги или, например, путёвку на отдых, то в случае, когда сумма подарка за календарный год превышает 4000 рублей, с суммы превышения нужно будет платить налог 13%, так гласит пункт 28 статьи 217 Налогового кодекса.

— Очевидно, что законодатель установил такой порядок для дарения от юридических лиц физическим для того, чтобы исключить ряд коррупционных схем, которые процветали в 90-х прошлого столетия, — считает член Адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков. — Более того, теперь налоговики интересуются не только таким "корпоративным" дарением, но и случаями, когда подарки делают руководители или высшие менеджеры компании от своего имени, а получают их физические лица, связанные с работой компании.

А ещё в этом году ФНС стала проявлять особое внимание к подаркам, получаемым гражданами. Например, если физлицо сделает денежные подарки в виде переводов, превышающих его годовой доход, то у такого человека есть вполне реальные шансы получить вызов к фискалам, где потребуется объяснить источники дохода. Также в прицеле и те, кто получил не в родственный дар недвижимость. Им до 30 апреля необходимо подать декларацию о доходах и до 15 июля уплатить налог в 13% от кадастровой стоимости приобретённого объекта.

Оплата за полученное наследство

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Здесь тоже не обошлось без налогов. Согласно закону, при принятии наследства налог на доходы физических лиц (НДФЛ) платить не нужно. Но у наследников возникает обязанность по уплате налога на имущество, земельного и транспортного налогов, причём это бремя возникает не с даты, когда наследник вступил в свои права. Например, по уплате налога на имущество и землю — с даты смерти наследодателя (статья 1113 и пункт 1 статьи 1114 Гражданского кодекса), а транспортный налог начисляется с даты регистрации транспортного средства на имя наследника.

Сколько придётся заплатить в бюджет

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На 2022 год назначена массовая государственная кадастровая переоценка недвижимости. И, как показала практика прошлых лет, подобного рода мероприятия отражаются на налоговом бремени россиян не в меньшую сторону, ведь налог на имущество каждого гражданина взимается с учётом имеющихся в его собственности объектов недвижимости и рассчитывается исходя из кадастровой стоимости этой самой недвижимости (такое правило определено статьёй 403 Налогового кодекса РФ).

Теоретически продать ту недвижимость, что получена в подарок, можно хоть на следующий день после оформления, а доставшуюся в наследство — через шесть месяцев. Но при такой торопливости придётся заплатить в госказну налог на доходы физических лиц в размере 13%. Для подаренной или унаследованной недвижимости законом установлены минимальные сроки владения, после которых налог с продажи не взимается. Три года для недвижимости, подаренной или полученной в наследство от близкого родственника, и пять лет — во всех остальных случаях.

Но из этого правила в нынешнем году тоже появились исключения. С 1 января семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилой недвижимости независимо от того, сколько по времени она находилась в собственности. Но только в случае, если возраст детей не более 18 лет, а кадастровая стоимость проданного объекта недвижимости не превышает 50 000 000 рублей. Основание — закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ.

— Норма об освобождении от НДФЛ семей с детьми распространяется и на случаи, когда доходы от продажи недвижимости получает несовершеннолетний ребёнок из этой семьи, — рассказывает адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов. — Такой подход определённо необходим, например, когда происходит реализация долевой собственности, а полученные деньги тратятся либо на обучение ребёнка, либо на покупку для него другой недвижимости.

Семейные подарки

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В конце прошлого года Федеральная нотариальная палата выступила с разъяснениями относительно подарков, которые делают друг другу супруги. Дело в том, что в практику вошли судебные иски от бывших супругов, которые после развода требуют назад свои подарки. Так вот, согласно мнению нотариусов, если между супругами в период брака не было заключено специального удостоверенного соглашения о дарении, то всё имущество, приобретённое в браке, считается совместно нажитым, даже если при его приобретении источник доходов был только у одного. То есть юридически подарить что-либо супругу — это всё равно что подарить себе.

Часто ли вы взаимодействуете с ФНС? Да, почти каждый год получаю налоговые вычеты Нет, даже не знаю, где находится моя инспекция Самостоятельно плачу налоги, так что почти каждый месяц

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