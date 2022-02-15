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Налог в подарок: Сколько придётся заплатить за унаследованное и полученное в дар имущество по новым правилам

В нынешнем году налоговое законодательство опять изменилось. Кому придётся платить налоги за полученные подарки и при продаже унаследованного имущества — разбирался Лайф.

14 февраля, 21:40
<p>В инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Фото © ТАСС / Антон Вергун</p>

В инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Фото © ТАСС / Антон Вергун

Новые законодательные изменения бывают незаметными, но только не в случае, когда дело касается практически всех владельцев недвижимого имущества. А особенно тех, кто получил его в подарок или по наследству. В нынешнем году произошло как послабление, так и ужесточение законодательства, и разобраться в хитросплетениях норм и подходов, которые теперь применяет Федеральная налоговая служба (ФНС), бывает очень непросто.

Когда подарки будут не бесплатны

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Казалось бы, подарок — это нечто приятное, однако государство считает, что дарение — это сделка с экономической выгодой, а со сделок положено платить налог. Хотя и не всем. Закон однозначно говорит, что даритель никаких налогов по этой сделке не платит, а вот тот, кто получает подарок, платить иногда обязан.

Тут есть тонкость: платить налоги нужно только при получении в дар регистрируемого имущества, например квартиры, машины, земельного участка, акций, паёв и т.д.

От всех налогов освобождены получатели подарков от близких родственников, к которым государство относит родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестёр (пункт 18.1 статьи 217 НК РФ и статья 14 Семейного кодекса РФ). Все остальные одариваемые — племянники, тёща или тесть, двоюродные родственники и т.д. — налог за регистрируемый подарок платить должны. Правда, из "регистрируемых" исключением являются деньги. Если одно физлицо подарило другому физлицу просто деньги (не только наличными, но и переводом со счёта на счёт), то этот подарок налогом не облагается. Основание — абзац 1 пункта 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ. При этом если юридическое лицо (допустим, работодатель) подарило физическому деньги или, например, путёвку на отдых, то в случае, когда сумма подарка за календарный год превышает 4000 рублей, с суммы превышения нужно будет платить налог 13%, так гласит пункт 28 статьи 217 Налогового кодекса.

Очевидно, что законодатель установил такой порядок для дарения от юридических лиц физическим для того, чтобы исключить ряд коррупционных схем, которые процветали в 90-х прошлого столетия, — считает член Адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков. — Более того, теперь налоговики интересуются не только таким "корпоративным" дарением, но и случаями, когда подарки делают руководители или высшие менеджеры компании от своего имени, а получают их физические лица, связанные с работой компании.

А ещё в этом году ФНС стала проявлять особое внимание к подаркам, получаемым гражданами. Например, если физлицо сделает денежные подарки в виде переводов, превышающих его годовой доход, то у такого человека есть вполне реальные шансы получить вызов к фискалам, где потребуется объяснить источники дохода. Также в прицеле и те, кто получил не в родственный дар недвижимость. Им до 30 апреля необходимо подать декларацию о доходах и до 15 июля уплатить налог в 13% от кадастровой стоимости приобретённого объекта.

Оплата за полученное наследство

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Здесь тоже не обошлось без налогов. Согласно закону, при принятии наследства налог на доходы физических лиц (НДФЛ) платить не нужно. Но у наследников возникает обязанность по уплате налога на имущество, земельного и транспортного налогов, причём это бремя возникает не с даты, когда наследник вступил в свои права. Например, по уплате налога на имущество и землю — с даты смерти наследодателя (статья 1113 и пункт 1 статьи 1114 Гражданского кодекса), а транспортный налог начисляется с даты регистрации транспортного средства на имя наследника.

Сколько придётся заплатить в бюджет

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В ФНС подсказали, как рассчитывать не облагаемый налогом доход от вкладов

В ФНС подсказали, как рассчитывать не облагаемый налогом доход от вкладов

На 2022 год назначена массовая государственная кадастровая переоценка недвижимости. И, как показала практика прошлых лет, подобного рода мероприятия отражаются на налоговом бремени россиян не в меньшую сторону, ведь налог на имущество каждого гражданина взимается с учётом имеющихся в его собственности объектов недвижимости и рассчитывается исходя из кадастровой стоимости этой самой недвижимости (такое правило определено статьёй 403 Налогового кодекса РФ).

Теоретически продать ту недвижимость, что получена в подарок, можно хоть на следующий день после оформления, а доставшуюся в наследство — через шесть месяцев. Но при такой торопливости придётся заплатить в госказну налог на доходы физических лиц в размере 13%. Для подаренной или унаследованной недвижимости законом установлены минимальные сроки владения, после которых налог с продажи не взимается. Три года для недвижимости, подаренной или полученной в наследство от близкого родственника, и пять лет — во всех остальных случаях.

Но из этого правила в нынешнем году тоже появились исключения. С 1 января семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилой недвижимости независимо от того, сколько по времени она находилась в собственности. Но только в случае, если возраст детей не более 18 лет, а кадастровая стоимость проданного объекта недвижимости не превышает 50 000 000 рублей. Основание — закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ.

Норма об освобождении от НДФЛ семей с детьми распространяется и на случаи, когда доходы от продажи недвижимости получает несовершеннолетний ребёнок из этой семьи, — рассказывает адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов. — Такой подход определённо необходим, например, когда происходит реализация долевой собственности, а полученные деньги тратятся либо на обучение ребёнка, либо на покупку для него другой недвижимости.

Семейные подарки

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В конце прошлого года Федеральная нотариальная палата выступила с разъяснениями относительно подарков, которые делают друг другу супруги. Дело в том, что в практику вошли судебные иски от бывших супругов, которые после развода требуют назад свои подарки. Так вот, согласно мнению нотариусов, если между супругами в период брака не было заключено специального удостоверенного соглашения о дарении, то всё имущество, приобретённое в браке, считается совместно нажитым, даже если при его приобретении источник доходов был только у одного. То есть юридически подарить что-либо супругу — это всё равно что подарить себе.

https://static.life.ru/publications/2022/2/13/911503972190.7614.jpg

Часто ли вы взаимодействуете с ФНС?

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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