"По самые плечи": На Сахалине девушка провалилась под снег прямо в кипяток

Жительница Южно-Сахалинска, отправившись на работу, провалилась по дороге в кипяток, скрытый под снегом. На одном из участков теплотрассы ночью произошёл прорыв. Случилось это в районе "Эдема". В мэрии сообщили, что после публикации о произошедшем на место выехали вице-мэр Александр Гринберг и коммунальщики.

"В соцсетях сейчас получили сигнал о девушке, провалившейся под снег в районе "Эдема". Как сообщила её сестра, под снегом был кипяток. Держим связь с семьей", — сообщили представители администрации Южно-Сахалинска.

Как передаёт АСТВ.ру, девушка жива, за медицинской помощью не обращалась. Как говорит её сестра, после падения в яму с водой она пришла к ней домой. Выбралась оттуда самостоятельно, хоть в варево попала "по самые плечи". Дойдя до родственницы, попросила помощи, чтоб раздеться. По словам местных жителей, между домами в огромный сугроб скопился неубранный снег. Однако ещё около 9 часов утра опасного участка не было видно. Люди отмечают, что овраг с водой на дне появился буквально на их глазах.

"Сегодня моя сестрёнка не дошла до работы, получаю от неё смс: "Помоги раздеться, я в кипятке". Я в шоке. Она на пороге, полностью мокрая... Еле выбралась, так как по самые плечи. Да ещё и под снегом оказался кипяток", — рассказывает родственница пострадавшей.

На место ЧП были отправлены две аварийных бригады. Дорога в районе домов по улице Горной, 52 и 56 сужена до одной полосы в связи с ремонтом. Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку по факту случившегося.