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Экономист Гиринский пояснил, как работающие пенсионеры могут увеличить пенсию

Вместе с этим он сам признаёт, что этот способ трудноосуществимый, поскольку предполагает непростую смену формального статуса человека.

15 февраля, 00:33

Фото на обложке © Shutterstock

Сейчас в России индексирование пенсий касается только неработающих пенсионеров: размер повышения зависит от разных факторов, в том числе от стажа и количества пенсионных баллов. В то же время и работающие пенсионеры теоретически могут добиться повышения выплат. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Он напомнил, что пенсия по старости состоит из страховой и накопительной частей. Первая, в свою очередь, делится на гарантированную государством — фиксированную — и страховую, зависящую от количества пенсионных баллов.

"Фиксированная часть пенсии не индексируется начиная с 2016 года и составляет 6044 рубля 48 копеек. К ней положены доплаты после достижения пенсионером 80-летнего возраста, при наличии инвалидности I группы, иждивенцев, стажа работы на Крайнем Севере или территориях, приравненных к нему, а также стажа работы в селе", — пояснил Гиринский в интервью агентству "Прайм".

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Как же быть работающим пенсионерам, которых не касается индексация? Экономист предлагает простой метод: на время изменить статус, чтобы войти в число тех, кому начисления положены.

"Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходе на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть — теоретически — путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать", — говорит Гиринский.

Однако он сам признаёт, что это едва ли осуществимо. Проблема в том, то пенсионеру сложно найти работу, а уж тем более устроиться на неё официально, да ещё и с приличной зарплатой.

Лайф рассказывал, что ранее в ПФР разъяснили, как разные виды стажа влияют на пенсию. Там напомнили, что основных категорий две, но есть ещё и специальная, дающая право на досрочный выход на заслуженный отдых.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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