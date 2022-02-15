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На Украине допустили, что лишатся права участия в Евровидении из-за скандала

Победившая на голосовании певица, как оказалось, посещала Крым, когда он стал уже российским. За это её внесли в базу скандально известного "Миротворца".

15 февраля, 00:57
<p>Украинская певица Alina Pash. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CX3UeebsfPz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alinapash</a></p>

Украинская певица Alina Pash. Фото © Instagram / alinapash

Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2022. Об этом сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий.

В эфире телеканала "Первый" он отметил, что причиной этому может послужить скандал с посещавшей Крым певицей Алиной Паш. Артистка была внесена в базу "Миротворца", то есть в своеобразный чёрный список.

"Если Европейский вещательный союз найдёт политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться", объяснил Чернотицкий.

"Вы сдурели?": На Украине разгорелся скандал из-за итогов нацотбора на "Евровидение-2022"

"Вы сдурели?": На Украине разгорелся скандал из-за итогов нацотбора на "Евровидение-2022"

Ранее Лайф рассказывал, как участница Евровидения от Украины Алина Паш оказалась в базе "Миротворца". Украинский скандальный сайт счёл поездку победительницы музыкального конкурса в Крым "сознательным нарушением государственной границы" Незалежной.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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