На Украине допустили, что лишатся права участия в Евровидении из-за скандала

Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2022. Об этом сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий.

В эфире телеканала "Первый" он отметил, что причиной этому может послужить скандал с посещавшей Крым певицей Алиной Паш. Артистка была внесена в базу "Миротворца", то есть в своеобразный чёрный список.

"Если Европейский вещательный союз найдёт политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться", — объяснил Чернотицкий.