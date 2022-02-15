На Украине допустили, что лишатся права участия в Евровидении из-за скандала
Победившая на голосовании певица, как оказалось, посещала Крым, когда он стал уже российским. За это её внесли в базу скандально известного "Миротворца".
Украинская певица Alina Pash. Фото © Instagram / alinapash
Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2022. Об этом сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий.
В эфире телеканала "Первый" он отметил, что причиной этому может послужить скандал с посещавшей Крым певицей Алиной Паш. Артистка была внесена в базу "Миротворца", то есть в своеобразный чёрный список.
"Если Европейский вещательный союз найдёт политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться", — объяснил Чернотицкий.
Ранее Лайф рассказывал, как участница Евровидения от Украины Алина Паш оказалась в базе "Миротворца". Украинский скандальный сайт счёл поездку победительницы музыкального конкурса в Крым "сознательным нарушением государственной границы" Незалежной.
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