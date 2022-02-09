Россиянин с женой-американкой попались на хищении биткоинов на $4,5 млрд и избежали ареста

Россиянина Илью Лихтенштейна и его американскую супругу Хизер Морган подозревают в отмывании биткоинов на 4,5 миллиарда долларов. По данным американского Минюста, криптовалюта была украдена при взломе биржи Bitfinex в 2016 году. Злоумышленникам удалось завладеть рекордным кушем, прибегнув к целой серии ухищрений — от фальшивых аккаунтов до сложных систем автоматических трансакций. Любопытно, что 900 тысяч долларов за прошедшие пять лет им удалось отмыть.

По словам заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, речь идёт о крупнейшей криптокраже, с которой приходилось сталкиваться американским правоохранителям. Тем не мнее, указала она, дело было раскрыто.

"Ситуация с крупнейшей финансовой кражей за всю историю ведомства показывает, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников", — отметила госпожа Монако.

В среду Лихтенштейн и Морган были арестованы, но тут же отпущены под залог, причём по сравнению с объёмом похищенных средств он оказался символическим, если не сказать смешным, — всего восемь миллионов долларов за двоих. А спустя несколько часов, когда о деталях дела узнали СМИ, окружной суд США округа Колумбия приостановил решение об освобождении под залог, передаёт РИА "Новости".

"Постановление об освобождении, вынесенное судьёй Южного округа Нью-Йорка Фриманом 8 февраля 2022 года, приостановлено до рассмотрения данным судом решения о задержании", — приводит агентство выдержку из документов суда.

По уточнённым данным, у Лихтенштейна двойное гражданство — России и США. Пока дело не рассмотрят заново, супруги будут оставаться на свободе, уточняют местные СМИ.