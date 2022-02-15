Эпидемиолог Покровский объяснил причину "скачков" заболеваемости ковидом

Прирост случаев коронавируса в России выглядит так, словно происходят "скачки" заболеваемости. В один день наблюдается снижение, а после – повышение, отмечает академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский.

"Они могут быть связаны с тем, что вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе", – пояснил в беседе с радио Sputnik Покровский.

Он отметил, что огромную роль в этом вопросе играет временной фактор и большая территория России. Можно наблюдать сильный подъём заболеваемости в Москве, а когда там уже будет спад, он начинается в другом регионе. Определенную роль, по словам Покровского, также играет и календарь: всплески заболеваемости зависят от дня недели.

"У нас может быть чисто технически такой подъём в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведённых в понедельник и вторник, – тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье. Эти факторы накладываются, и поэтому создается впечатление скачков заболеваемости", – считает эпидемиолог.