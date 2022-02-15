Сколько раз каждому знаку зодиака может повезти в любви

Сложно отрицать, что всем в любви везёт по-разному: кто-то прыгает из одних отношений в другие, а кто-то годами ищет вторую половину, которая стала бы единственной и неповторимой. Но это не древнее родовое проклятие, просто звёзды каждому пророчат свой путь. Астрологи пояснили Femmie.ru, кому и чего стоит ожидать в любви в зависимости от знака зодиака.

Овен

Овен не любит останавливаться на чём-то одном, предпочитая брать от жизни и от любви всё. Он часто меняет партнёров, однако не относится к ним как к чему-то мимолётному. Каждой половинке Овен отдаёт всё своё внимание, но затем предпочитает двигаться дальше. Но, несмотря на такой большой опыт, по-настоящему ценные отношения Овен находит лишь единожды.

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Телец

Телец, как и Овен, обожает новые знакомства и впечатления. Для него нет ничего лучше, чем повторять тот эмоциональный и физический подъём, который испытываешь с новым партнёром. Однако ему не стоит нестись сломя голову — истинная любовь посещает Тельца лишь дважды в жизни.

Близнецы

Партнёрам Близнецов можно лишь посочувствовать — рождённые под этим знаком слишком быстро пресыщаются отношениями и сбегают в поисках новых чувств. Со своей любвеобильной натурой Близнецам остаётся лишь смириться, но стоит помнить: у них есть четыре шанса устроить личную жизнь.

Рак

Рак очень серьёзно подходит к выбору партнёра, иногда даже в упор не замечая идеальную кандидатуру, которая находится рядом. А после, наконец-то начав отношения, представители этого знака давят на возлюбленного, в итоге это приводит к краху союза. Но не всё так пессимистично: у набравшегося опыта Рака всегда есть ещё одна попытка на счастье.

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Лев

По жизни Львы мечтают о большой и светлой любви, однако сами при этом стремятся оторваться на полную катушку и испытать всё, что им может предложить судьба. У Льва будет всего две попытки построить идеальную личную жизнь, однако у него точно всё получится, если он будет уважать своего партнёра.

Дева

У представителей этого знака любовь — больной вопрос, потому как организованные и логичные Девы больше сфокусированы на себе и собственном развитии. Они могут ввязаться в сомнительные интрижки, которые будут постоянно напоминать о себе и вызывать недовольство, но в итоге Дева получит свой приз — идеального партнёра, который попадёт ей в руки лишь однажды.

Весы

Зачастую Весы полностью растворяются в партнёре, вознося его на пьедестал и полностью забывая о себе. Из-за этого отношения постоянно рушатся, когда одна половина перевешивает другую. Однако у этих представителей воздушной стихии есть три попытки найти своего избранника или избранницу, поэтому стоит не терять надежду и учиться на своих ошибках.

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Скорпион

Скорпионы мало верят в любовь до гроба и вообще скептически относятся к этому концепту. Однако судьба способна изменить их мнение, подкидывая раз за разом верных партнёров. Главное, чтобы Скорпион осознал ценность второй половины. На это у него будет всего три попытки, но в итоге он обретёт любовь всей жизни.

Стрелец

У Стрельца в личной жизни есть своя тактика, и он её упрямо придерживается, несмотря на всю сомнительность этого курса. Как только всё становится слишком серьёзно или идеально, эти люди огня быстро сбегают на вольные хлеба. Поэтому жизнь подкидывает им идеальные варианты один за другим, а Стрелец уворачивается от них как может. Астрологи предполагают, что самым удачным для Стрельца будет четвёртый по счёту партнёр.

Козерог

Козерогу судьба готовит лишь одну попытку, но в этом виновата не жестокость звёзд, а избирательность представителей данного зодиакального знака. Они слишком логичны и педантичны, а потому будут выбирать из миллиона кандидатов, пока не остановятся на одном — самом лучшем. И речь идёт не о внешности, а о внутреннем мире. Пустышек рядом с собой Козерог не потерпит.

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Водолей

Водолею по жизни придётся сделать основной и непростой для него выбор — наслаждаться до последнего свободой или остепениться с единственным партнёром. После череды интрижек представитель этого знака сделает выбор в пользу последнего, но и тут его будут ждать подводные камни. Первый союз, скорее всего, развалится из-за отсутствия опыта у Водолея, а вот второй окажется успешным.

Рыбы

У Рыб все неудачи в личной жизни обусловлены неуверенностью в себе и завышенными ожиданиями. Сперва Рыбы мечтают об идеальном партнёре, но потом разочаровываются в его реальных качествах. А потом рождённые под этим знаком стараются подогнать свой роман под выдуманные отношения, что тоже приводит к провалу. Рыбам стоит научиться жить в реальном мире, потому что у них есть всего один шанс.