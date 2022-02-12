Пять знаков зодиака, представительницам которых с детства не дают прохода

Среди девушек существует несколько типов, которым ничего не приходится делать, чтобы заслужить любовь со стороны парней, и астрологи вычислили, что в основе классификации лежит дата рождения. По знаку зодиака можно определить, кто из девочек с детства умеет покорять представителей противоположного пола, а кому для этого приходится упорно работать.

Овен

Эти девочки умеют завоёвывать парней своей независимостью и самостоятельностью. Они прекрасно справляются и в учёбе, и в спорте, а об их сильный характер можно сломать не одно копьё. Овны вызывают восхищение у всех вокруг, но сами покоряются только тому, кто сможет их превзойти.

Лев

Мимо девочки-Льва пройти невозможно, к тому же она сама всячески подогревает к себе интерес, кокетничая и хлопая ресницами. Однако такие игривость и напускная легкомысленность совсем не отображают характер настоящей хищницы. Как бы она себя ни вела, Львица внимательно рассматривает кандидатуры, чтобы выбрать идеальную.

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Скорпион

Характер у рождённых под этим знаком не самый простой, однако он притягивает мальчиков как магнит. Девочки-Скорпионы обладают стальной волей и всегда имеют сильную позицию по любому вопросу, к тому же донести её могут с такими шутками и сарказмом, что остаться равнодушным невозможно. Пробиться к Скорпионам в сердце сложно, но если получится, то ваши отношения точно на века.

А вы пользовались популярностью в детстве? Разумеется! Ступить было некуда — всюду влюблённые взгляды! Увы, на меня мало обращали внимания... В школе учиться надо, а не глупостями страдать 🙄

Козерог

Упрямству Козерогов можно петь песни, чем их поклонники и занимаются, пишет Пятый канал. Такие девочки всегда всё знают сами и будут идти по выбранному пути, даже если окружающие в голос твердят, что он ошибочен. Упёртость и вера в себя обеспечивают Козерогов армией фанатов, которых такая непосредственность очень подкупает.

Водолей