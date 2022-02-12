Миколог заметила, что костюмы Леди Гаги подозрительно похожи на грибы, и вот 10 удивительных сходств
Своей карьерой Леди Гага во многом обязана эксцентричным нарядам. Недавно у пользователей Сети появилась теория, а не сплагиатила ли певица образы у… грибов? Звучит абсурдно, но есть доказательства!
Фото на обложке © Twitter / Bernoid
Пользовательница соцсети Twitter Bernoid увлекается микологией — наукой о грибах. И хоть она лишь любитель, её "работы" популярнее, чем у многих серьёзных учёных, и вот почему.
Девушка занимается популяризацией грибов с помощью соцсетей и всех возможных трендов. Недавно она запустила тред, который неожиданно для неё самой стал вирусным.
В нём Bernoid сравнила грибы с… потрясающими воображение нарядами Леди Гаги. Странно, но образы американской певицы и правда подозрительно похожи на эти организмы.
К примеру, эта пятнистая шубка певицы из экомеха сильно напоминает шляпку навозника смолистого. Как бы оскорбительно это ни звучало.
А инопланетный костюм, который артистка носила в туре 2012 года Born This Way Ball Tour, — вылитая говорушка подогнутая.
Конечно, сходство не везде стопроцентное, но "вдохновение" заметить можно. Тред Bernoid за несколько дней стал невероятно популярным. Причём среди его поклонников — не только микологи и фанаты Гаги.
В общей сложности тред собрал свыше 15 тысяч реакций. Пользователи в шутку начали говорить, что им наконец удалось раскрыть источник вдохновения дизайнеров, с которыми сотрудничает звезда.
Вообще, треды формата "*какая-то знаменитость* как *что-то*" — уже давно не редкость.
За последние годы в "Твиттере" вирусилось множество смешных подборок.
К примеру, артистов сравнивают с сырками "Б.Ю. Александров", шоколадом, гречкой, персонажами Лентяево и так далее.
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А вам как кажется, Леди Гага копипастит образы грибов или нет?
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