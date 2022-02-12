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10 этих удивительных тату по праву можно назвать произведениями искусства, и вот почему

Наколки нередко вызывают восторг или удивление, а если мастер берёт за основу картины гениальных художников... Тогда любое тело можно превратить в галерею. Собрали 10 самых неожиданных интерпретаций.

12 февраля, 12:30

Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / JacobeyWitness, shyGuy2392

"А это что за кричащий покемон?" ander3w.

Фото © Reddit / ander3w

Фото © Reddit / ander3w

"Ван Гог + "Бойцовский клуб" = произведение искусства", mrcrs.

Фото © Reddit / mrcrs

Фото © Reddit / mrcrs

"Рождение Венеры", robotdewd.

Фото © Reddit / robotdewd

Фото © Reddit / robotdewd

А у вас есть татуировки?

"Растворяющийся бюст Давида Микеланджело", TheJayyDee.

Фото © Reddit / TheJayyDee

Фото © Reddit / TheJayyDee

"Поцелуй" Густава Климта в интерпретации мастера из Флориды, США", tarbrea.

Фото © Reddit / tarbrea

Фото © Reddit / tarbrea

"Улыбка Мона Лизы", FunnyGeekReference23.

Фото © Reddit / FunnyGeekReference23

Фото © Reddit / FunnyGeekReference23

"Слон Сальвадора Дали", JacobeyWitness.

Фото © Reddit / JacobeyWitness

Фото © Reddit / JacobeyWitness

"Маки" Клода Моне", mrcrs.

Фото © Reddit / mrcrs

Фото © Reddit / mrcrs

"Розы с картины "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли", reallyelainebenes.

Фото © Reddit / reallyelainebenes

Фото © Reddit / reallyelainebenes

"Моя Годзилла на фоне "Звёздной ночи", shyGuy2392.

Фото © Reddit / shyGuy2392

Фото © Reddit / shyGuy2392

10 доведённых до ума татуировок, которые считали ошибкой

10 доведённых до ума татуировок, которые считали ошибкой

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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