10 этих удивительных тату по праву можно назвать произведениями искусства, и вот почему
Наколки нередко вызывают восторг или удивление, а если мастер берёт за основу картины гениальных художников... Тогда любое тело можно превратить в галерею. Собрали 10 самых неожиданных интерпретаций.
Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / JacobeyWitness, shyGuy2392
"А это что за кричащий покемон?" — ander3w.
Фото © Reddit / ander3w
"Ван Гог + "Бойцовский клуб" = произведение искусства", — mrcrs.
"Рождение Венеры", — robotdewd.
Фото © Reddit / robotdewd
А у вас есть татуировки?
"Растворяющийся бюст Давида Микеланджело", — TheJayyDee.
Фото © Reddit / TheJayyDee
"Поцелуй" Густава Климта в интерпретации мастера из Флориды, США", — tarbrea.
Фото © Reddit / tarbrea
"Улыбка Мона Лизы", — FunnyGeekReference23.
Фото © Reddit / FunnyGeekReference23
"Слон Сальвадора Дали", — JacobeyWitness.
Фото © Reddit / JacobeyWitness
"Маки" Клода Моне", — mrcrs.
"Розы с картины "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли", — reallyelainebenes.
Фото © Reddit / reallyelainebenes
"Моя Годзилла на фоне "Звёздной ночи", — shyGuy2392.
Фото © Reddit / shyGuy2392
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