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Лайфхак из TikTok, который усыпит любого всего за пару секунд

Если вас мучает бессонница, самое время воспользоваться простым и надёжным способом отхода ко сну, который раскрыли в соцсетях. И он даже одобрен учёными!

12 февраля, 11:45

Шапла Хок. Коллаж на обложке © LIFE. Скриншоты видео © TikTok / shapla_11

Если у вас проблемы с засыпанием, перед тем как лечь в постель, заварите себе чашку горячего напитка. Но только не крепкого чая, который может вызвать обратную реакцию, а настой салата латук. Пользователь "Тиктока" Шапла Хок утверждает, что придуманный ею способ может усыпить любого "за пару секунд". О своём лайфхаке она рассказала в ролике, который набрал свыше 7,7 миллиона просмотров.

Шапла Хок рассказывает, как приготовить усыпляющий отвар. Видео © TikTok / shapla_11

В клипе, записанном для TikTok, Шапла положила в кружку несколько вымытых листьев салата и залила их кипятком на 10 минут, пишет The Sun. После этого девушка убрала листья и поместила в полученный настой пакетик мятного чая, чтобы придать отвару более приятный вкус. По словам блогерши, последнее действие выполнять вовсе не обязательно: чай лучше заменить ромашкой, которая только усилит снотворный эффект напитка.

Употребление готового напитка. Коллаж © LIFE. Скриншоты видео © TikTok / shapla_11

Употребление готового напитка. Коллаж © LIFE. Скриншоты видео © TikTok / shapla_11

Как только Шапла допила чудодейственный отвар, сразу же почувствовала лёгкую сонливость, а спустя какое-то время "полностью отрубилась". Её подписчики в комментариях к видео выразили готовность повторить эксперимент, а один и вовсе написал, что идёт в супермаркет затариться салатом впрок. Кто-то вспомнил, что мама в детстве готовила ему такой напиток перед сном, только салат настаивала не 10 минут, а всего пять.

Лайфхак в действии. Коллаж © LIFE. Скриншот видео © TikTok / shapla_11. Фото © Wikimecia Commons / United States Department of Agriculture

Лайфхак в действии. Коллаж © LIFE. Скриншот видео © TikTok / shapla_11. Фото © Wikimecia Commons / United States Department of Agriculture

Судя по всему, на этот раз TikTok действительно может принести пользу, ведь исследования 2013 и 2017 годов косвенно подтверждают эффективность описанного метода. Выяснилось, что фитонутриент лактукарий из листьев салата обладает седативными и обезболивающими свойствами. Особенно хорошо с этими задачами справляется салат ромэн, который содержит максимальную концентрацию действующего вещества, отмечали эксперты.

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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