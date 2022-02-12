Лайфхак из TikTok, который усыпит любого всего за пару секунд
Если вас мучает бессонница, самое время воспользоваться простым и надёжным способом отхода ко сну, который раскрыли в соцсетях. И он даже одобрен учёными!
Шапла Хок. Коллаж на обложке © LIFE. Скриншоты видео © TikTok / shapla_11
Если у вас проблемы с засыпанием, перед тем как лечь в постель, заварите себе чашку горячего напитка. Но только не крепкого чая, который может вызвать обратную реакцию, а настой салата латук. Пользователь "Тиктока" Шапла Хок утверждает, что придуманный ею способ может усыпить любого "за пару секунд". О своём лайфхаке она рассказала в ролике, который набрал свыше 7,7 миллиона просмотров.
Шапла Хок рассказывает, как приготовить усыпляющий отвар. Видео © TikTok / shapla_11
В клипе, записанном для TikTok, Шапла положила в кружку несколько вымытых листьев салата и залила их кипятком на 10 минут, пишет The Sun. После этого девушка убрала листья и поместила в полученный настой пакетик мятного чая, чтобы придать отвару более приятный вкус. По словам блогерши, последнее действие выполнять вовсе не обязательно: чай лучше заменить ромашкой, которая только усилит снотворный эффект напитка.
Употребление готового напитка. Коллаж © LIFE. Скриншоты видео © TikTok / shapla_11
Как только Шапла допила чудодейственный отвар, сразу же почувствовала лёгкую сонливость, а спустя какое-то время "полностью отрубилась". Её подписчики в комментариях к видео выразили готовность повторить эксперимент, а один и вовсе написал, что идёт в супермаркет затариться салатом впрок. Кто-то вспомнил, что мама в детстве готовила ему такой напиток перед сном, только салат настаивала не 10 минут, а всего пять.
Лайфхак в действии. Коллаж © LIFE. Скриншот видео © TikTok / shapla_11. Фото © Wikimecia Commons / United States Department of Agriculture
Судя по всему, на этот раз TikTok действительно может принести пользу, ведь исследования 2013 и 2017 годов косвенно подтверждают эффективность описанного метода. Выяснилось, что фитонутриент лактукарий из листьев салата обладает седативными и обезболивающими свойствами. Особенно хорошо с этими задачами справляется салат ромэн, который содержит максимальную концентрацию действующего вещества, отмечали эксперты.
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