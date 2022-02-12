Лайфхак из TikTok, который усыпит любого всего за пару секунд

Если у вас проблемы с засыпанием, перед тем как лечь в постель, заварите себе чашку горячего напитка. Но только не крепкого чая, который может вызвать обратную реакцию, а настой салата латук. Пользователь "Тиктока" Шапла Хок утверждает, что придуманный ею способ может усыпить любого "за пару секунд". О своём лайфхаке она рассказала в ролике, который набрал свыше 7,7 миллиона просмотров.

Шапла Хок рассказывает, как приготовить усыпляющий отвар. Видео © TikTok / shapla_11

В клипе, записанном для TikTok, Шапла положила в кружку несколько вымытых листьев салата и залила их кипятком на 10 минут, пишет The Sun. После этого девушка убрала листья и поместила в полученный настой пакетик мятного чая, чтобы придать отвару более приятный вкус. По словам блогерши, последнее действие выполнять вовсе не обязательно: чай лучше заменить ромашкой, которая только усилит снотворный эффект напитка.

Употребление готового напитка. Коллаж © LIFE. Скриншоты видео © TikTok / shapla_11

Как только Шапла допила чудодейственный отвар, сразу же почувствовала лёгкую сонливость, а спустя какое-то время "полностью отрубилась". Её подписчики в комментариях к видео выразили готовность повторить эксперимент, а один и вовсе написал, что идёт в супермаркет затариться салатом впрок. Кто-то вспомнил, что мама в детстве готовила ему такой напиток перед сном, только салат настаивала не 10 минут, а всего пять.

Лайфхак в действии. Коллаж © LIFE. Скриншот видео © TikTok / shapla_11. Фото © Wikimecia Commons / United States Department of Agriculture