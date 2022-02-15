Российские баскетболистки вышли в финальную часть Кубка мира

Со счётом 102:68 женская сборная России по баскетболу обыграла Пуэрто-Рико в заключительном квалификационном матче Кубка мира 2022 года и вышла в финальную часть турнира. Решающая игра прошла в Доминиканской Республике, куда её перенесли из Штатов из-за типа вакцинации от коронавируса членами российской делегации.

В составе российской сборной самой результативной стала Раиса Мусина, набравшая 20 очков и сделавшая 17 подборов. В составе сборной Пуэрто-Рико 27 очков набрала Джазмон Гватми. Обе команды выступали в группе A вместе со сборными США и Бельгии. Американки квалифицировались в финальную часть Кубка мира как действующие олимпийские чемпионки. Сборная Бельгии обеспечила себе путёвку на турнир, одержав победы в матчах против команд Пуэрто-Рико и России. Все три команды получили одинаковое количество турнирных очков (одно) за матч со сборной США (включая отменённую встречу США — Россия).

"Сборная России не выступала во всемирных турнирах 10 лет — с Олимпиады-2012 в Лондоне. И сейчас нет ничего важнее, чем 40 минут суперигры с Пуэрто-Рико. А путёвка в Сидней, которая сегодня на кону, — это суперприз. Всё, что дальше — космос, в котором никто из игроков нынешней сборной пока не бывал", — написали девушки в официальном паблике сборной в Вконакте перед матчем.

Кубок мира пройдёт с 22 сентября по 1 октября в австралийском Сиднее. Сборная России сыграет в финальной части турнира впервые с 2010 года, тогда команда заняла седьмое место. Россиянки трижды становились вторыми (1998, 2002, 2006), сборная СССР шесть раз выигрывала турнир (1959, 1964, 1967, 1971, 1975, 1983) и дважды завоевывала серебряные медали (1957, 1986).