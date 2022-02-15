Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Украину, Белоруссию и Приднестровье
Также рекомендуется не посещать Молдавию. Ведомство это объясняет ситуацией вокруг Украины, которая якобы может обостриться в ближайшее время.
Посольство США в Белоруссии. Фото на обложке © ТАСС / Наталия Федосенко
Внешнеполитическое ведомство США распространило сообщения, в которых призвало американцев немедленно покинуть Украину, Белоруссию и Приднестровье на фоне напряжённой ситуации из-за гипотетического "вторжения России". По версии дипведомства, обстановка непредсказуема, она может быстро ухудшиться.
"Граждане США, находящиеся на Украине, должны немедленно покинуть страну, используя коммерческий или частный транспорт", — говорится в заявлении на сайте американского посольства на Украине.
А в одном из распространённых сегодня заявлений самого Госдепа говорится, что "гражданам США в Белоруссии следует незамедлительно уехать" и воздержаться от посещения страны. Во втором заявлении рекомендуется не посещать Молдавию и покинуть территорию Приднестровья. США открыли в Польше центр для приёма приезжающих с Украины американцев.
Как рассказывал Лайф, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США уже два месяца издеваются над здравым смыслом, заявляя о "вторжении" РФ. По словам дипломата, если Штаты продолжат осуществлять свою провокационную кампанию, то это рано или поздно приведёт Украину к краху.
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