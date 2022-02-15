Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Украину, Белоруссию и Приднестровье

Внешнеполитическое ведомство США распространило сообщения, в которых призвало американцев немедленно покинуть Украину, Белоруссию и Приднестровье на фоне напряжённой ситуации из-за гипотетического "вторжения России". По версии дипведомства, обстановка непредсказуема, она может быстро ухудшиться.

"Граждане США, находящиеся на Украине, должны немедленно покинуть страну, используя коммерческий или частный транспорт", — говорится в заявлении на сайте американского посольства на Украине.

А в одном из распространённых сегодня заявлений самого Госдепа говорится, что "гражданам США в Белоруссии следует незамедлительно уехать" и воздержаться от посещения страны. Во втором заявлении рекомендуется не посещать Молдавию и покинуть территорию Приднестровья. США открыли в Польше центр для приёма приезжающих с Украины американцев.