Из-под завалов снега на Колыме спасли двух мальчиков
Детей обнаружили в природных ледяных нишах. Они играли там и рыли себе убежища, когда случилось обрушение.
Фото на обложке © Агентство "Москва" \ Александр Авилов
В селе Клёпка в Магаданской области под завалами снега нашли двух мальчиков в возрасте 9 и 11 лет. Они оказались там в результате обвала снежного покрова на месте водонапорной башни и бани возле леса, где протекал ручей. Об этом сообщают в Пожарном-спасательном центре Магаданской области.
Оба ребёнка были извлечены живыми, им оказана медицинская помощь. С переохлаждением детей доставили в Магаданскую областную больницу.
"В спасательной операции принимали пожарные (спасатели) отдельного поста Пожарной части № 9 ГПС по охране с. Клепка областного Пожарно-спасательного центра в количестве 4-х человек, 1 ед. техники и 10 волонтеров. Первый ребенок был извлечён приблизительно в 22:25, второй – в 22:40. Детям 11 и 9 лет", – говорится в сообщении центра.
Ранее Лайф рассказывал, что на Колыме два человека погибли при обрушении горной породы на бывшем руднике. По одной из версий, они могли вести в штольне нелегальные работы по добыче драгоценного металла.
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