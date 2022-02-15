Из-под завалов снега на Колыме спасли двух мальчиков

В селе Клёпка в Магаданской области под завалами снега нашли двух мальчиков в возрасте 9 и 11 лет. Они оказались там в результате обвала снежного покрова на месте водонапорной башни и бани возле леса, где протекал ручей. Об этом сообщают в Пожарном-спасательном центре Магаданской области.

Оба ребёнка были извлечены живыми, им оказана медицинская помощь. С переохлаждением детей доставили в Магаданскую областную больницу.

"В спасательной операции принимали пожарные (спасатели) отдельного поста Пожарной части № 9 ГПС по охране с. Клепка областного Пожарно-спасательного центра в количестве 4-х человек, 1 ед. техники и 10 волонтеров. Первый ребенок был извлечён приблизительно в 22:25, второй – в 22:40. Детям 11 и 9 лет", – говорится в сообщении центра.