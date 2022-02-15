Профессор Ильина рассказала, как "омикрон" и "дельта" поделили между собой Россию

В изучаемых пробах, которые доставляются в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора из всех регионов России, в последнее время наблюдается неизменное соотношение штаммов "дельта" и "омикрон". Об этом рассказала главный научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Елена Ильина.

"Соотношение между "дельтой" и "омикроном" примерно одинаково во всех регионах на протяжении целого месяца после новогодних каникул", — поделилась Ильина в беседе с "Газетой.Ru".

Доля "омикрона" держится в пределах 70-80%, на "дельту" приходится около 20% случаев заболевания. Среди проб "омикрона" примерно 95% приходятся на линию ВА.1, остальные — на новую ВА.2. Однако врачи подчёркивают, что клиническое течение болезни у обоих линий не особо отличается.