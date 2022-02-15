Корабли Черноморского флота нашли и уничтожили подлодку условного противника
Также была отработана оборона побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил флота, морских коммуникаций и районов экономической деятельности на море.
Заход отряда кораблей ВМФ России в Севастополь. Кадр из видео © Минобороны РФ
В ходе учений Черноморского флота корабли провели в этой акватории артиллерийский бой, нашли и уничтожили подводную лодку условного противника, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.
"Корабли Черноморского флота отработали действия по ведению морского артиллерийского боя, поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, а также по противовоздушной обороне отряда кораблей на переходе морем в рамках учения, начавшегося на полигонах боевой подготовки в Чёрном море", — говорится в сообщении пресс-службы флота.
Также были отработаны вопросы обороны побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил флота, морских коммуникаций и районов экономической деятельности на море. В учении задействовано более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов России: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.
Ранее Лайф сообщал, что российские корабли на учениях в Чёрном море поразили воздушные и морские цели. В январе — феврале во всех зонах ответственности флота проводятся манёвры. Это отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане.
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