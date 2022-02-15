Первый случай заражения ковидом выявили на Островах Кука

На Островах Кука, прежде считавшихся полностью свободными от CoViD-19, выявлен первый случай заражения коронавирусом. Согласно заявлению премьер-министра страны Марка Брауна, инфицированный гражданин, прибывший 10 февраля из Новой Зеландии, был изолирован сразу после подтверждения диагноза, однако до этого он успел посетить несколько общественных мест.

"В рамках этого случая был издан приказ об обязательной изоляции для пациента и двух его спутников. Все они останутся в карантине до тех пор, пока их анализ на CoViD-19 не будет отрицательным", — цитирует радиостанция Radio New Zealand премьер-министра страны.

Будучи заразным, инфицированный посетил несколько баров и ночных клубов, а также отделение банка и супермаркет. Минздрав сейчас устанавливает его контакты, чтобы направить их на тестирование, однако медики предупреждают, что стране, по всей видимости, стоит подготовиться к широкому распространению вируса. Какой штамм привёз мужчина, пока не выяснено. Образцы анализов заражённого были отправлены для генетического исследования в Новую Зеландию. От введения жёстких санитарных ограничений правительство страны пока воздержалось, однако выполнение пассажирских авиарейсов на территорию островного государства было приостановлено до 22 февраля 2022 года (на семь дней).

Острова Кука за время пандемии не зарегистрировали ни одного случая инфицирования коронавирусом. Хотя страна считалась полностью свободной от инфекции, ее власти провели активную прививочную кампанию, вакцинировав с осени 2021 года более 96% взрослых жителей. Всего на территории архипелага проживают 13,2 тыс. человек.