Утащили прилюдно: Подростки на Камчатке украли ящик с пожертвованиями для зооприюта

Группа подростков украла ящик для сборов средств для приюта кошек. Видео © Instagram / kotofeevo41

В Петропавловске-Камчатском подростки украли из торгового центра ящик, в котором люди собирали деньги для помощи бездомным кошкам. Об этом рассказали в приюте "Котофеево". В распоряжении организации оказалось видео с моментом воровства.

"Сейчас следствие проводит разбирательства по данной ситуации. И мы очень надеемся, что сможем вернуть всё собранное и купить нуждающимся животным всё необходимое", — рассказали в приюте.

Как уточняет телеграм-канал Amur Mash, бокс простоял в здании ТЦ почти все выходные и на момент кражи в нём могло находиться около 15 тысяч рублей. Собранные средства должны были пойти на погашение долга приюта перед ветеринарной клиникой. Сейчас его размер составляет около 30 тысяч рублей.

"Ящик был полный. Людей было достаточно в эти выходные. Это за два дня помощь была собрана. У нас большой долг в ветклинике — более 30 тысяч. Мы рассчитывали покрыть хотя бы часть долга", — рассказала волонтёр.