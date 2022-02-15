Бывший украинский премьер Азаров объяснил, зачем США нужно "российское вторжение"

Соединённые Штаты нацелены на развязывание войны России и Украины, считает бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров. По его мнению, это "абсолютно очевидная цель" при всех президентах США.

"Россия — военный соперник, единственная страна в мире, которая может уничтожить США в случае прямого военного конфликта. Поэтому РФ надо максимально ослабить, а ещё лучше — сделать так, чтобы она развалилась", — заявил Азаров в беседе с "Московским комсомольцем".

Он считает, что американцы действуют в этом направлении сознательно и системно с 1946 года. А пыль в глаза пускать насчёт своей приверженности мирному урегулированию они умеют, уверен политик.

"Что они сделали за эти годы для того, чтобы направить Украину на путь демократии, о которой они говорят? Телеканалы закрывают, запрещают книги, сайты, за публикацию на сайте герба СССР дают пять лет. Действуют банды неонацистов", — резюмировал Азаров.