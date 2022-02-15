Американский журналист Шустер заявил о расплате Киева за "помощь" Вашингтона
Он напомнил, что США впервые предупредили Украину о риске "российской агрессии" прошлой осенью. Власти страны решили воспользоваться этой ситуацией, но вышло всё не так.
Фото на обложке © ТАСС / Zuma
Истерия вокруг гипотетического российского вторжения на Украину стала своеобразной расплатой Киева за корыстные цели руководства страны. Такое мнение высказал корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер.
Он отметил, что США впервые предупредили команду Зеленского о риске "российской агрессии" прошлой осенью. Сначала Киев отказывался верить в это, но потом понял, что этот фон может послужить поводом для получения новой помощи от Запада.
"Они увидели для себя возможность — "больше помощи и внимания" — и решили подыграть. Сейчас они сожалеют об этом. Внимания стало слишком много", — заключил корреспондент в своём микроблоге в "Твиттере".
Ранее Лайф писал, Салливан заявил, что "вторжение" РФ на Украину якобы может начаться во время Олимпиады в Пекине, которая заканчивается 20 февраля. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева. Также Салливан заявил, что США готовы как к диалогу с РФ, так и к санкциям.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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