Истерия вокруг гипотетического российского вторжения на Украину стала своеобразной расплатой Киева за корыстные цели руководства страны. Такое мнение высказал корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер.

Он отметил, что США впервые предупредили команду Зеленского о риске "российской агрессии" прошлой осенью. Сначала Киев отказывался верить в это, но потом понял, что этот фон может послужить поводом для получения новой помощи от Запада.

"Они увидели для себя возможность — "больше помощи и внимания" — и решили подыграть. Сейчас они сожалеют об этом. Внимания стало слишком много", — заключил корреспондент в своём микроблоге в "Твиттере".

Ранее Лайф писал, Салливан заявил, что "вторжение" РФ на Украину якобы может начаться во время Олимпиады в Пекине, которая заканчивается 20 февраля. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева. Также Салливан заявил, что США готовы как к диалогу с РФ, так и к санкциям.