Сын Жириновского опубликовал пост с фразой "Только живи!"
75-летний лидер ЛДПР сейчас лежит в московской больнице с коронавирусом.
Владимир Жириновский. Фото © Kremlin.ru
Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев впервые публично прокомментировал состояние отца, госпитализированного с ковидом. Он не стал раскрывать подробности самочувствия политика, ограничившись лишь одной фразой.
"Только живи!" — написал Лебедев в "Фейсбуке", сопроводив пост смайликом со статусом "Беспокоится". Пользователи сделали вывод, что это сообщение посвящено именно Жириновскому.
Напомним, о госпитализации 75-летнего политика стало известно в среду, 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3, то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Вчера Пятый канал сообщил, что у Владимира Жириновского якобы обнаружили серьёзные воспалительные процессы в головном мозге. Однако глава пресс-службы ЛДПР Дюпин назвал эти сообщения слухами.
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